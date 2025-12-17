Sì, lo diciamo anche quest’anno: la Supercoppa italiana si gioca in Arabia Saudita, ma al mondo del calcio non interessavano i diritti?

Gianni Infantino si sta costruendo un cv da diplomatico internazionale. Vicinissimo a Donald Trump, quasi amico forse, primo promotore del premio per la pace Fifa dedicato appunto al Potus. Prima dell’inizio del Mondiale in Qatar del 2022 aveva detto: “Oggi mi sento qatarino. Oggi mi sento arabo. Oggi mi sento africano. Oggi mi sento gay. Oggi mi sento un lavoratore migrante”. Del resto il suo è un messaggio di inclusività, l’istituzione che rappresenta ha come motto “For the game. For the World”, mica si può porre limiti. E infatti coltiva ottimi rapporti con Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita, ospitato poche settimane fa alla Casa Bianca da Trump e accompagnato, appunto, da Infantino. In Arabia Saudita si gioca, per la gioia del presidente Fifa, anche la Supercoppa italiana. Inter, Bologna, Napoli e Milan vogliono il primo trofeo della stagione. Ad aprire questa edizione saranno le squadre di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che scenderanno in campo al King Saud University Stadium di Riyadh. Come ogni anno, però, tocca evidenziare il cortocircuito: è il calcio dei diritti o dei compromessi? La durezza con cui gli organismi internazionali si sono mossi nei confronti della Russia (ma Infantino, nel 2018, era pure a fianco di Vladimir Putin) fa da contrappeso alla morbidezza con cui vengono scelte le location per i tornei più importanti. A che punto siamo, infatti, con il rispetto dei diritti in Arabia Saudita? La domanda ci viene non tanto perché il mondo debba adeguarsi ai nostri standard, ma perché tra i valori che pretendiamo di incarnare ce ne sono pure alcuni “inalienabili”. Ecco, quindi: da dove partire?