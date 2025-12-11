Repubblica a Bin Salman e La Stampa a un editore minore: lo schifo che mi fa la stampa oggi

Vi racconto due cose. Teatro San Carlo, da sette mesi conduciamo un'inchiesta di cui non parla nessuno (uno dei pochi è stata proprio Repubblica che ha subito smesso, e sapete perché? Per motivi politici). Vabbè, da sette mesi conduciamo un’inchiesta impeccabile con tutti i documenti e le prove. E ora due dei citati ci hanno chiesto un milione di euro. Un milione di euro. Ci siamo sentiti intimiditi? Sì, ci siamo sentiti intimiditi c’è poco da scherzare. Ma qui c’è in ballo qualcosa di molto più grande. Altra storia che riguarda MOW. E mi riguarda personalmente. Mesi fa siamo stati gli unici a riprendere i post social di gente che si lamentava di essere stata licenziata da un editore. L'editore mi chiama e ci litigo al telefono togliendomi due o tre soddisfazioni, perché lui mi parlava che aveva subito dei danni e che il suo business si reggeva sulla pubblicità. No, dovete mettervi in testa che il business del giornalismo è il giornalismo. Dobbiamo tornare a essere coscienti di queste cose. Conclusione: è arrivata la diffida. A cui abbiamo risposto dicendo: belli, tornatevene a casa. E ho fatto aggiungere un postilla, firmata da me, dove scrivevo: “Un editore che intima a un altro editore di cancellare un articolo è una vergogna per chi fa questa richiesta. Per il giornalismo tutto”. Ma così siamo messi. Quindi, se vi scandalizzate del declino di Stampa e Repubblica, sappiate che chi ha causato danni inenarrabili sono stati gli editori e i giornalisti. Le cause non vanno cercate da altre parti. Perché sono stati i primi a vendersi. Per giunta per quattro spiccioli.