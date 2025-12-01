Edonista e arcitaliano, Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: storia di una rockstar del tennis che sognava il funerale in campo

Con i suoi commenti semiseri e affilati si è erto a censore del tennis italiano, ricordando un'epoca che non esiste più. Quella degli abiti bianchi e delle racchette di legno, dominato da gentleman amatori. Riferendosi allo stile di gioco odierno ha ironicamente chiosato: “Ieri dovevi anche saper giocare a tennis...”. In eterna sfida con gli altri grandi del tennis italiano, Panatta prima, allievo e poi traditore, e Sinner poi, Pietrangeli era sicuro: “Il miglior tennista italiano? Sono io. Adriano Panatta è nato per giocare a tennis ma è durato un po’ poco. Ognuno è stato campione della sua epoca però bisognerebbe prendere un libro, informarsi sulla storia e poi ne riparliamo”, mentre sul fenomeno altoatesino era sicuro: “Bravo, per carità, però non gli basteranno due vite per superarmi”. Ma la verità è che se oggi ci sono i Sinner, i Musetti e i Berrettini, se ieri ci sono stati Panatta, Barazzutti e Bertolucci, lo si deve a Nicola Pietrangeli, pioniere e primo Re del tennis azzurro quando alla racchetta i giornali riservavano un saltuario trafiletto. “È stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo. È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo”. Ha dichiarato oggi il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Ha fatto in tempo negli ultimi anni della sua vita a vedere il giusto riconoscimento all'impresa del '76, arrivato grazie alla docuserie “Una squadra” di Domenico Procacci, e ha fatto in tempo a vedere l'Italia riprendersi l'Insalatiera, per ben tre volte. Già fortemente malato la morte del figlio, per un tumore lo scorso luglio, ha prosciugato le ultime gocce di quella voglia di vivere che sembrava interminabile. Avrebbe voluto che il suo funerale si fosse svolto nel campo che porta il suo nome, l'ex “Stadio della Pallacorda” al Foro Italico, oggi stadio “Nicola Pietrangeli”, circondato dagli sguardi delle diciotto statue degli atleti olimpionici, una scelta solenne, ma poi come al suo solito arriva la smorzata: “Perché? Si trova facilmente posteggio; due preti, cristiano e ortodosso: sono russo, ricorda? Musica di Sinatra, che conobbi al torneo di Indian Wells. E se piove si rimanda: non vorrei che le signore si bagnassero le scarpe”.