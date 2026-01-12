L’mvp di Inter-Napoli? L’arbitro Doveri. Il big match di San Siro dimostra che è lui il migliore in Serie A. E ogni partita dovrebbe essere diretta così

Daniele Doveri è probabilmente il miglior arbitro che abbiamo. La partita di San Siro è da prendere a esempio anche per le prossime. I pochi fischi del primo tempo hanno fatto capire ai giocatori che simulazioni, tuffi e sceneggiate varie non sarebbero state premiate. Nel secondo tempo, con le squadre più stanche e i falli che aumentavano, Doveri ha mantenuto lo stesso metro, risparmiando facili cartellini ma intervenendo quando necessario. Sono 23 i falli totali, meno della media rilevata a novembre in Serie A (circa 27 i falli a partita), e più vicina agli standard della Premier League (in Inghilterra si fischia circa 22 volte ogni novanta minuti). Ancora Marelli ha sottolineato l’unica possibile sbavatura, ovvero il mancato giallo a Juan Jesus che trattiene Marcus Thuram lanciato. Poca roba. Nessuno ha niente da recriminare. Il pareggio, per quello che si è visto, è giusto. A ridere per ultimo, al netto della scenata finale, è proprio Conte, uscito da San Siro con un punto e un sospiro dopo il palo di Mkhitaryan a pochi minuti dalla fine. Chivu, invece, si mangia le mani, anche se non lo ammette. Classifica invariata, set point sprecato.