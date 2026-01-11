Ma l’avete visto il corteo dei tifosi dell’Hockey Milano all’Arena Santa Giulia? “Ci hanno tolto la squadra, non la fede”. E Nino Ciccarelli della Nord si schiera con gli ultras

A Milano c’è vita oltre il calcio. O meglio: sono i tifosi che chiedono qualcosa in più delle partite a San Siro. Con le Olimpiadi che stanno per cominciare gli sport invernali stanno trovando una nuova visibilità. Tra questi c’è anche l’hockey. La squadra dell’Hockey Milano non esiste più dal 2022, ma gli affezionati ci sono ancora. E sono tanti. Ieri sabato 10 gennaio sono scesi in strada con uno striscione che recitava: “Ci hanno tolto la squadra, non la fede”. A vedere il numero di persone che hanno partecipato all’iniziativa “Insieme per Milano” quel messaggio è da prendere sul serio: circa 2500 tifosi hanno preso parte al corteo in direzione Arena Santa Giulia, inaugurata proprio in vista dei Giochi olimpici che stanno per cominciare. I fan sono entrati nel palazzetto, riempiendo la curva e lanciando cori con le bandiere che sventolavano. Sui social la curva del Milano ha annunciato che il settore era al completo. Tutti i posti riempiti da tifosi che sul ghiaccio non vedono la propria squadra da tre anni.