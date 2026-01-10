Il grande tennis tra Alcaraz e Sinner è uscito dal freezer ed è già 1 - 0 per lo spagnolo. Ecco come è andata a Seul e cosa ci lascia questa sfida

Ci troviamo così davanti all’ennesimo evento vetrina per uno sport che attira sempre più persone. Lo stesso che in Italia, nel 2025, ha superato il calcio in termini di fatturato. A Seul, ancora una volta, di ufficiale non c’è nulla in una trovata che li vede giocare più per il pubblico che per sé stessi. È un tennis, questo, che cerca il divertimento e il guadagno, prima di aprire le danze a Melbourne, per il primo dei quattro tornei del Grande Slam. È anche vero che per atleti di questo calibro l’esibizione rappresenta comunque un’opportunità. Una partita, di qualunque tipo sia, serve a testare nuove soluzioni e a valutarne di vecchie. Poi, che aumenti il cachet ma non valga per la classifica, poco importa, giusto?

Un cemento dal colore discutibile fa da sfondo ai due pupilli della Nike. Il primo set si chiude 7-5 per lo spagnolo, dopo un testa a testa di giochi ottenuti a suon di servizi mantenuti. Il secondo set è la copia quasi perfetta del primo, Jannik Sinner guadagna un gioco in più ma è il numero 1 a mettere un punto sul 7-6.

Oltre ai fondamentali eseguiti a regola d’arte, i due si sono divertiti in uno scambio di strettini, con Carlitos che ha chiuso un punto addirittura con un tweener. Diversi sono stati quelli che Adriano Panatta chiamerebbe “frigoriferi”, colpi che vanno a segno pesanti e imprendibili. Non possiamo infine non citare l’intervento in campo di un ragazzino che si è temporaneamente preso la metà campo di Sinner (comodamente seduto in tribuna), palleggiando con Carlos fino a chiudere con un dritto angolato.