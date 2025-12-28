Uguali per niente: Kyrgios contro Sabalenka e la “battaglia dei sessi” del tennis (ovviamente negli Emirati Arabi). Ecco cosa non torna e i precedenti delle sfide tra uomo e donna

Uguali? Per niente. Un'esibizione che spinge all'uguaglianza tramite la disuguaglianza. Infatti pretendere che uomini e donne siano uguali dal punto di vista sportivo è un tentativo settario e dogmatico. Fra uomini e donne c'è un'innegabile differenza fisica, tra il servizio dei migliori del ranking Atp e le migliori del ranking Wta ballano circa 30 km/h. Una differenza di forza che si riflette sul gioco, con un maggior numero di ace nel circuito maschile e scambi più rapidi e veloci. Questo vuol dire che il tennis maschile è più bello da vedere di quello femminile? Assolutamente no. Il tennis femminile è avvincente, di alta qualità ed ha i suoi punti di forza, come la tatticità che lo avvicina al gioco di qualche anno fa. Ma rimane anni luce distante da quello maschile. Ciò non vuol dire che i due circuiti non abbiano pari dignità, fra le dieci partite più viste della storia del tennis negli Stati Uniti ben sei sono match di tennis femminile, e tra i tennisti più ricchi al mondo per montepremi la metà esatta, cinque, sono donne. Un'iniziativa come la nuova battaglia dei sessi non fa che alimentare le differenze piuttosto che assottigliarle. Sembra più la solita baracconata per accumulare soldi, che guardacaso ha come palcoscenico i soliti Emirati. Può una donna battere un uomo? A queste condizioni forse sì, ma è questa la parità?