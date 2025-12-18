Rafa Nadal? No, ecco chi è Samuel Lopez, il “nuovo” allenatore di Alcaraz dopo l’addio a Ferrero

Manca un mese all'inizio dell'Australian Open, che come da tradizione darà il via alla stagione tennistica, ma il mondo della racchetta è in subbuglio. Nella giornata di ieri la notizia che ha stravolto il circuito: dopo sette anni si separano le strade di Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Nel mezzo sei titoli Slam, cinquantadue settimane da numero 1 al mondo e un sodalizio che sembrava inscindibile. Sotto la guida dell'allenatore valenciano Carlos è diventato uomo e tennista, ma ora è arrivato il momento di un cambiamento. Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni fatte dallo stesso Ferrero la scelta proverrebbe unilateralmente dal numero 1 del mondo. “Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi di nuovo” ha detto infatti il campione a Parigi nel 2003. Le motivazioni? Ad oggi sono solo indiscrezioni, ma si parla di divergenze sul piano economico e su quello di gestione della carriera. Alcaraz avrebbe mal sopportato gli eccessivi bonus pretesi da Ferrero sui suoi premi, così come il controllo sulla sua vita privata. Fratture che venivano a galla già nel documentario Netflix A modo mio, dove appare un Alcaraz dedito al divertimento fuori dal campo con un Ferrero a tirare il freno a mano. C'è che chi poi evoca il parallelismo con Sinner, che nel 2022 lasciò il suo coach storico Riccardo Piatti per affidarsi alle cure di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, dando una svolta alla sua carriera. Ma le differenze sono marcate, Sinner non era ancora sbocciato ed era in un momento di crisi fisica e di risultati. Alcaraz lascia Ferrero all'apice, da numero 1 al mondo e dopo i trionfi al Roland Garros e allo US Open. È poi indicativo che, almeno per il momento, lo spagnolo abbia scelto la via della continuità tecnica, senza stravolgere il suo team. Infatti a Melbourne nell'angolo di Alcaraz ci sarà Samuel Lopez, già membro dello staff di Ferrero. Ma chi è Samuel Lopez?