Sentito il grande capo di KTM? La MotoGP e il racing prima di Pedro Acosta. E quel regalone a Maverick Vinales…

“Per me, il motorsport – ha infatti aggiunto Neumeister - è più importante per il marchio KTM che probabilmente per qualsiasi altro produttore al mondo. Per noi non è semplice partecipazione: è una promessa a lungo termine ai nostri clienti e dobbiamo rinnovarla ogni fine settimana. Non si tratta solo di esserci, ma di lottare con convinzione per ogni decimo di secondo con i migliori”. Dentro questa visione, vista lastoria di KTM, non c’è quindi solo la MotoGP, ma anche tutto l’universo off-road, rivendicato come patrimonio fondativo: “Le corse fuoristrada sono una parte cruciale del DNA di KTM. Molte discipline non si sarebbero sviluppate senza il nostro coinvolgimento”. Dakar, MXGP, Erzberg: mondi diversi, stesso peso specifico. E anche un valore simbolico che va oltre i risultati: “Quando una KTM vince in uno stadio Supercross gremito e un pezzo d’Austria fa la storia negli Stati Uniti, è molto più di una gioia sportiva”.

Suona – a voler essere un po’ maliziosi –anche da messaggio per Pedro Acosta e per quei piloti che, giustamente, vogliono sposare la moto (se sarà competitiva) e non certo il marchio. Scelta –quella di legarsi al marchio – che invece sembra aver fatto Maverick Vinales: “ho mancato tante occasioni e corso con tante moto, ma sento che KTM è la mia vera casa”. In questo quadro, il regalo natalizio che l’azienda ha fatto allo spagnolo è un segnale significativo. Una KTM 990 RC R fiammante, nera, con il numero 12 sul frontale, finita direttamente nel garage del pilota Tech3. Un oggetto desiderabile, certo, ma anche un modo per sottolineare quanto KTM sta apprezzando il lavoro che Vinales s’è messo a portare avanti con Jorge Lorenzo.