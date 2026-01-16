I voli Ita, seimila euro in macelleria e il parrucchiere: chi sono i membri del garante della privacy, chi li ha messi sulla poltrona e perchè la sinistra non può parlare

Casa in centro a Roma, parrucchiere, cene e voli in business class, sembra la vita di una star del cinema invece è l'estratto conto della carta del Garante della Privacy. Questo secondo l'inchiesta messa in piedi dalla Procura di Roma sulle spese pazze dell'organo di vigilanza, avviata dopo una serie di servizi mandati in onda da Report negli scorsi mesi. Sul piatto accuse di corruzione e peculato, e una gestione delle risorse pubbliche che viene definita “abbastanza disinvolta”.

La sinistra ne approfitta per fare opposizione, chiedendo a gran voce le dimissioni dell'ente. Il deputato di Avs Angelo Bonelli dice infatti: “Un’Authority deve essere indipendente, terza, al di sopra delle parti. Qui emergono elementi che indicano una gestione non trasparente. Il Garante non può essere percepito come sotto l’influenza dell’esecutivo né come una sua succursale”. Alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle poi, in una nota in commissione di vigilanza Rai scrivono: “Le perquisizioni e i sequestri negli uffici del Garante rappresentano l’ennesimo colpo durissimo alla credibilità dell’istituzione. In una situazione del genere, restare aggrappati alle poltrone è un atto di grave irresponsabilità. Così si espone l’istituzione al pubblico ludibrio e si nega la minima tutela del suo prestigio. Per questo ribadiamo una richiesta di semplice igiene istituzionale: l’intero Collegio si dimetta. Subito. Per rispetto dell’Autorità, dei cittadini e della funzione che essa dovrebbe svolgere”. Mentre l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo sostiene che: “La credibilità dell’Authority era già stata messa seriamente in discussione nei mesi scorsi, tanto da portarci a chiedere le dimissioni dei suoi vertici. Oggi però siamo oltre. Con un’indagine che coinvolge l’intero collegio, la decenza istituzionale impone una scelta chiara: dimettersi. Non perché colpevoli, non perché condannati, ma perché non più credibili nel ruolo che ricoprono”.

Secondo Matteo Renzi invece, intervenuto ieri sera a Otto e mezzo il problema non sarebbero le dimissioni dei garanti, ancora in attesa di giudizio, bensì la stessa istituzione del Garante, “un carrozzone che va abolito”. Il Garante della Privacy è infatti un'autorità amministrativa indipendente, che ha il compito di vigilare ed eventualmente irrogare sanzioni amministrative in materia di protezione dei dati personali. È composto da quattro membri eletti dal Parlamento ogni sette anni, e spesso negli ultimi anni è finito per essere una “poltrona B” per politici in via di riciclo. L'attuale Garante è stato eletto nel 2020, durante quindi il governo giallorosso, retto dagli stessi partiti che oggi ne chiedono a gran voce le dimissioni. Ecco quindi chi sono i quattro membri del Garante della Privacy indagati e chi li ha messi lì.