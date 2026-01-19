Delitto di Garlasco: cosa racconta davvero il PC di Chiara Poggi? La difesa di Alberto Stasi ora vuole l’incidente probatorio, ma…

Detto questo, quello che si può fare da semplici lettori che si sono appassionati al caso o da semplici “raccontatori” che si sono appassionati al caso, è stare su un terreno che non può essere, e mai deve essere, quello dell’indagine o del giudizio. Ossia il terreno delle sensazioni. Ammettendo, magari, che la sensazione è che davvero nei pc, soprattutto in quello di Chiara Poggi, potrebbe esserci ancora tanto da scoprire. Non per arrivare al nome dell’assassino, ma per avere un profilo più preciso della vittima e, probabilmente, anche di chi dietro il suo computer c’è stato senza essere Chiara. Capire di più. Capire meglio, insomma. Mentre quelli che devono cercano il vero, sperando che possano realmente riuscirci. E badando bene di distinguere due piani che spesso vengono confusi, ma che sono sempre stati uno totalmente indipendente dall’altro: l’indagine su Andrea Sempio e l’eventuale revisione della condanna di Alberto Stasi.

I legali della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno – come noto - reso pubblico l’esito di una nuova consulenza informatica, realizzata con software aggiornati sulla copia forense del computer. Secondo i consulenti Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti, esisterebbe un “dato di assoluta certezza”: la sera del 12 agosto 2007, mentre Stasi si allontanava dalla villetta di via Pascoli per una decina di minuti, Chiara avrebbe aperto la cartella “Militare”, contenente migliaia di file pornografici. Non solo: avrebbe cliccato su una sottocartella denominata “nuova cartella” e visualizzato l’anteprima di un’immagine. Per 15 secondi. Per la parte civile, questo elemento rafforzerebbe l’ipotesi di un movente legato a una lite improvvisa, innescata dalla scoperta di quel materiale.