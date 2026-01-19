È perfettamente plausibile che i Duffer Brothers abbiano utilizzato ChatGPT per scrivere la serie. Questo non vuol dire assolutamente che sia stata l’IA a inventarsela. Ve lo assicuro: ChatGPT e le altre Intelligenze Artificiali non sono in grado di scrivere un testo lungo e coerente, e per lungo intendo una quarantina di pagine; figuratevi una serie TV di cinque stagioni durata dieci anni. Non solo: l’Intelligenza Artificiale non comprende quali siano le vere “motivazioni” umane. E le motivazioni, la volontà, sono il motore di ogni storia. Allora perché quelle finestre IA aperte?