ESCLUSIVA: Ma davvero fu Antonio Di Pietro a spostare la pistola di Gardini? Glielo abbiamo chiesto e ci ha risposto furibondo per...

(26 giugno 1985) Gardini: Perché la Ferruzzi si allea con la Montedison. (6 ottobre) Gardini svela i piani della Montedison. (22 ottobre) Montedison: Ferruzzi il capofila del nuovo gruppo di controllo? (26 ottobre) Gardini si allea con le cooperative. (10 novembre) a Bruxelles l’ultima parola sull’etanolo. (19 novembre) Una richiesta di Pandolfi a Craxi: “il governo dica di sì all’etanolo”. (15 gennaio 1986) Gardini insiste: perché conviene produrre etanolo dai cereali. Gardini era un genio che rapidamente scalò la Montedison dopo aver sposato Idina Ferruzzi, figlia di Serafino Ferruzzi, fondatore dell’omonimo gruppo, morto in un incidente aereo. Gardini, spodestando gli eredi naturali dei Ferruzzi prese le redini del gruppo e lo fece diventare un colosso dell’agroalimentare e della chimica. (6 settembre 1986) Montedison, la polemica è sempre più dura. Pesenti e Cuccia contestano il comportamento di Schimberni. Mario Schimberni, che era l’amministratore delegato di Montedison che in piena ascesa della società presieduta da Gardini che facendo politica industriale autonoma si mette di traverso ai suoi maggiori azionisti, ovvero Carlo Pesenti e Enrico Cuccia a capo di Mediobanca. (10 ottobre) “L’uomo di Ravenna”, come intitola il Corriere è riuscito nella sua scalata. “Ferruzzi è il nuovo socio di maggioranza relativa con il 14 per cento”. (22 ottobre) Montedison è sempre più di Gardini: ora ha il 22%. (31 ottobre) Mediobanca-Montedison: scoppia la pace. (18 dicembre) L’unione Ferruzzi-Pesenti prepara il “polo cemento”. (1° febbraio 1987) Montedison (…) l’utile operativo lordo ha superato i 1600 miliardi. (25 febbraio) Commissione antimonopoli: oggi il verdetto sulla British Sugar. (26 febbraio) La Tatcher ha detto “no” a Gardini. E’ fallito l’assalto del gruppo Ferruzzi allo zucchero inglese. “Accettiamo il verdetto e prepariamo nuovi progetti”. (8 aprile) Contestata a Bologna la laurea ad honorem di Gardini. (9 maggio) Gardini rinuncia a Berisford. (27 maggio) Gardini padrone, Schimberni regista. Il presidente: “La Montedison va bene, lasciateci lavorare in pace”. (9 luglio) Il “carburante pulito” conviene? L’Italia è già divisa. (22 luglio) A New York le nozze Gardini-Cipriani. E Piazza Affari resta a guardare. Quella di Milano è l’unica borsa mondiale ancora al palo. (9 settembre) La Coldiretti e il Pci nuovi alleati di Gardini. (11 settembre) I debiti crescono. (21 settembre) Conto alla rovescia per la benzina verde. (25 ottobre) Industria e agricoltura: un incontro a rischio. (7 novembre) Etanolo, il governo non decide e aspetta la Cee. E la Cee dice no a Gardini. Ma Gardini è testardo. Ha tutti contro, nessuno crede al suo disegno di unire chimica e agricoltura. Nessuno capisce il suo piano, nemmeno la Borsa di Milano che va giù mentre la spada di Damocle dei debiti continua a penzolare, perché i debiti crescono. Nemmeno Schimberni lo segue più, e infatti viene silurato.