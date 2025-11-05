Per capire come andrà il referendum al centro sinistra guardate quali influencer (tranne Gratteri) stanno coinvolgendo: oggi come allora, non ce la possono fare

Il popolo, quella chimera dai mille volti che può essere feroce se vuole, ce l’ha a morte con i magistrati. I magistrati sono corrotti, dicono. E’ da qui che dobbiamo partire dottor Gratteri, anche se non è così, e noi lo sappiamo, dobbiamo fregarli. Loro dicono che voi magistrati siete corrotti? Bisogna rispondere “certo, ma è per il bene dello Stato che lo facciamo, noi perseguiamo il male per ottenere il bene”. Tipo il discorso di Andreotti nel Divo di Sorrentino, una roba del genere. Capisco che le possa risultare indigesta la cosa, ma dato che ci tocca interpretare questa parte, almeno facciamolo come si deve, no? E va bene, ci pensi su. Ma sì, effettivamente è comprensibile la sua posizione. Lei però sa quanto potrebbe essere determinante il suo contributo no? Le diamo un consiglio, poi naturalmente l’ultima parola è sua, una decisione sua e soltanto sua. Tutti quei libri che si è studiato, quelle carte che ha visionato. Dimentichi tutto. Qui la ragione non serve. La ricerca della verità nemmeno. Bisogna fare colpo, punto. A presto Dr. Gratteri, e non dimentichi che lei è il nostro cavallo di battaglia! Il prossimo chi è? Dov’è la lista? Dr. Parodi, alla fine Edoardo Bennato le ha risposto? No? Vabbé vabbé, occupiamoci di chi ha già fatto la prova costumi. Quelli mi sembravano a posto. Gianrico Carofiglio! Eccolo, fantastico, sa che lei è lo scrittore preferito di mia madre? “Davvero?” Sì, è davvero appassionata, lavora alla Banca d’Italia. “beh complimenti!”. Sì... fa la donna delle pulizie. Comunque lei mi sembra perfetto, però, per favore, potrebbe sbottonarsi un po’ di più la camicia, dovrebbe mettere un po’ più in vista il seno. Perfetto, rimanga qui, non si muova. Dov’è quel bel maschione di De Cataldo? Eccolo qui, tenga il mento in su, la rosa tra i denti, così bene, perfetto. E va bene che non sono attori, ma si devono mischiare agli altri, e poi dobbiamo colmare il gap di quote rosa. I berlusconiani, lo sappiamo, in questo sono sempre stati i migliori, noi si fa quel che si può, poi si tratta di cinema, di tv, di social. Taglia incolla e intelligenza artificiale faranno il resto. Bisogna avere fiducia nel piano, ragazzi. C’è un disegno dietro, credete che siamo degli sprovveduti? Abbiamo commissionato alla società di Giovanni Diamanti tutta una serie di sondaggi. Il nostro pubblico sono i ggiovani e gli ultra sessantenni. Hanno così tante cose che li accomuna!