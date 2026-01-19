Tutto quello che c’è dietro lo scontro tra ultras di Fiorentina e Roma a Bologna oltre il bandierone rubato: la rivalità, il confronto “leale” e i vincitori. E le due curve potrebbe subire conseguenze pesanti

19 gennaio 2026

Tutto quello che c&rsquo;&egrave; dietro lo scontro tra ultras di Fiorentina e Roma a Bologna oltre il bandierone rubato: la rivalit&agrave;, il confronto &ldquo;leale&rdquo; e i vincitori. E le due curve potrebbe subire conseguenze pesanti
Vincitori e vinti dello scontro di Bologna: ecco cosa filtra dal mondo ultras di Fiorentina e Roma. Non c’è solo il bandierone “Associazione sportiva Roma” rubato dai toscani. Una vecchia rivalità espressa in un faccia a faccia leale (quindi senza lame). E ora? La Questura potrebbe colpire le due curve con daspo e arresti

Foto: Ansa

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Autostrada A1, uscita per Casalecchio, ultras di Fiorentina e Roma si scontrano con spranghe e bastoni. Molti dei circa duecento soggetti coinvolti hanno il volto coperto. Le macchine passano accanto ai cortei delle due tifoserie che sfilano, in pochi minuti la violenza finisce e gli ultras risalgono su bus e auto e ripartono. Le videocamere di sorveglianza, però, hanno già catturato le immagini della battaglia. Da quello che sappiamo, sarebbero stati i Viola a partire, forti del fattore numerico (qualcuno dice che erano circa il doppio dei giallorossi). E infatti pare che abbiano avuto la meglio sui romanisti: il bandierone Associazione sportiva Roma sarebbe stato rubato e per questo a Torino (dove la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto due a zero) non è stato esposto. All’interno delle dinamiche ultras, il furto di un vessillo significa vittoria. In quel faccia a faccia, in pieno stile ultras, una parte ha quindi prevalso. Le conseguenze, però, potrebbero essere pesanti anche per i vincitori. Pare che la Questura di Firenze stia portando avanti un’indagine più ampia, accelerata dai fatti di domenica 18 gennaio, che riguarda diversi membri della curva Fiesole. Data la pesantezza dello scontro e della violenza già nei prossimi giorni le forze dell’ordine potrebbero agire, emettendo daspo o addirittura, nei casi più gravi, procedendo con degli arresti. La Questura terrà in considerazione non solo la guerriglia esplosa in A1 a Bologna, ma altri fatti simili avvenuti negli ultimi anni. Una volta che la polizia avrà identificato i responsabili, procederà con la notifica delle eventuali sanzioni. Possibile che molte delle future trasferte subiranno forti limitazioni.

Lo scontro tra ultras sull&#039;A1
Lo scontro tra ultras sull'A1 Ansa

La curva Fiesole, come tante in Italia, è stata colpita da blocchi su striscioni e bandiere, uno dei casi più recenti è stato il “no” a una coreografia da esporre contro la Juventus. In quei giorni la curva aveva pubblicato un comunicato sui social per chiamare a raccolta gruppi e tifosi ordinari e manifestare sotto la Questura. Dagli ambienti ultras romani, in seguito alla sconfitta patita domenica, filtra malcontento. Un sentimento dovuto anche e soprattutto per la rivalità accesissima con i fiorentini, storicamente nemici dei giallorossi. Il confronto, da quello che ci risulta, si sarebbe svolto pienamente secondo il codice ultrà: faccia a faccia leale, con calci e pugni ma senza lame. Anche nei confronti dei tifosi romanisti, comunque, saranno svolte delle indagini.

Gli ultras in fila sull&#039;A1
Gli ultras in fila sull'A1 Ansa

L’identità dei Viola è salva: i vessilli simbolo della curva Fiesole sono ancora nelle mani dei gruppi. Quelli della Roma, invece, non possono dire lo stesso. La violenza espressa all’uscita di Casalecchio è stata troppa per pensare che non ci saranno ripercussioni. Chi di preciso le subirà è materia ancora incerta. Ma qualcosa accadrà.

More

Tag

Top Stories

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Foto:

Ansa

Next

Next Next

Avete visto lo scazzo tra Fedez e il Fatto sulla riforma Nordio?...