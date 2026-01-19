Tutto quello che c’è dietro lo scontro tra ultras di Fiorentina e Roma a Bologna oltre il bandierone rubato: la rivalità, il confronto “leale” e i vincitori. E le due curve potrebbe subire conseguenze pesanti

Autostrada A1, uscita per Casalecchio, ultras di Fiorentina e Roma si scontrano con spranghe e bastoni. Molti dei circa duecento soggetti coinvolti hanno il volto coperto. Le macchine passano accanto ai cortei delle due tifoserie che sfilano, in pochi minuti la violenza finisce e gli ultras risalgono su bus e auto e ripartono. Le videocamere di sorveglianza, però, hanno già catturato le immagini della battaglia. Da quello che sappiamo, sarebbero stati i Viola a partire, forti del fattore numerico (qualcuno dice che erano circa il doppio dei giallorossi). E infatti pare che abbiano avuto la meglio sui romanisti: il bandierone Associazione sportiva Roma sarebbe stato rubato e per questo a Torino (dove la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto due a zero) non è stato esposto. All’interno delle dinamiche ultras, il furto di un vessillo significa vittoria. In quel faccia a faccia, in pieno stile ultras, una parte ha quindi prevalso. Le conseguenze, però, potrebbero essere pesanti anche per i vincitori. Pare che la Questura di Firenze stia portando avanti un’indagine più ampia, accelerata dai fatti di domenica 18 gennaio, che riguarda diversi membri della curva Fiesole. Data la pesantezza dello scontro e della violenza già nei prossimi giorni le forze dell’ordine potrebbero agire, emettendo daspo o addirittura, nei casi più gravi, procedendo con degli arresti. La Questura terrà in considerazione non solo la guerriglia esplosa in A1 a Bologna, ma altri fatti simili avvenuti negli ultimi anni. Una volta che la polizia avrà identificato i responsabili, procederà con la notifica delle eventuali sanzioni. Possibile che molte delle future trasferte subiranno forti limitazioni.