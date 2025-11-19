Non solo curva Nord e Sud di San Siro: a causa dello striscione “Juve Mer*a” niente coreografia per la Fiesole. Ma il comunicato degli ultras viola forse è solo un monito per la Questura: ecco cosa sappiamo

È il tempo dei divieti nelle curve di tutta Italia. Gli ultras della Fiorentina non potranno esporre la loro coreografia contro la Juventus nella partita che si giocherà sabato 22 novembre all’Artemio Franchi. La Fiesole ha diffuso un comunicato via social: “Dopo l'ennesimo divieto imposto dalla Questura, l'ennesimo no alla nostra coreografia e all'ingresso del materiale necessario per la sua realizzazione, la Curva Fiesole dice basta”. La coreografia “non gradita” è quella dello “Juve mer*a” della scorsa stagione, che inizialmente doveva essere un “Avanti Viola”, poi cambiata in fase di montaggio. Gli ultras della Fiorentina hanno vissuto questa nuova limitazione come una “vendetta” da parte delle autorità. Leggiamo ancora nel comunicato: “È ormai evidente che il questore abbia deciso di continuare con ripicche e atteggiamenti punitivi dopo la coreografia ‘non gradita’ dello scorso anno. È successo con il Betis, succede di nuovo con la Juve, in due momenti fondamentali della stagione, sempre con la stessa logica: colpire la Fiesole”. E dunque la Fiesole, come all’inizio di quest’anno le curve di San Siro, ha intenzione di manifestare: “In un momento in cui la squadra è in difficoltà, in cui lo stadio versa in una situazione disastrosa, tra lavori e disagi, noi volevamo ancora una volta alzare il livello del sostegno, trasformare il Franchi in un inferno e spingere la Fiorentina fuori da questa situazione, a modo nostro. Ma a qualcuno questo dà fastidio. A qualcuno sembra interessare più spegnere che accendere la passione. Per questo diciamo ora basta. Chiamiamo tutto il popolo viola, a scendere in strada con noi sabato 22 novembre, prima della partita”. Il ritrovo è fissato alle 12:30, in Piazza della Libertà, poco lontano dalla Questura. “Da li, tutti insieme, partiremo a piedi verso lo stadio, uniti e compatti”, scrivono ancora gli ultras, “per mostrare che la nostra passione non si ferma davanti a nessun divieto. Perché non permetteremo a nessuno di mettersi tra noi e il nostro amore. Perché nessuno può decidere come, quando e quanto dobbiamo sostenere la Fiorentina. Perché colpire la Fiesole significa colpire Firenze. E perché se qualcuno ancora non l'ha capito la voce di Firenze non si tocca”.