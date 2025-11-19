[VIDEO] Ma Marc Marquez che per*ula Nicolò Bulega sul botto al WDW? Sì, l’ultimo Inside di Ducati è una bomba. E su Pecco Bagnaia…

Ecco perché l’ultimo Inside sembra raccontare un Bagnaia che sta sempre lì a parlare dei suoi guai (tranne la brevissima parentesi in cui gli tocca apprendere che sua moglie Domizia si opporrebbe in ogni modo se un futuro Bagnaia Junior volesse correre con le moto) arrivando pure a “pressare” Gigi Dall’Igna mentre sta consumando velocemente un pasto. E ecco perché l’ultimo Inside sembra raccontare anche di un Marc Marquez che ok il giocare e lo scherzare con chiunque, ma solo aver fatto una confidenza proprio a quelli del suo box: “ho chiesto ai medici se davvero non avessi potuto provare a fare i test. Mi hanno detto di sì a condizione di non cadere, ma come fai a garantire di non cadere?”.

Il campione del mondo ha anche raccontato di aver perso ulteriormente peso dopo l’infortunio (3 kg) e di aver provato a sfruttare la scusa del braccio, senza riuscirci, per evitare lo shopping con la fidanzata Gemma. “Ho portato la spesa con l’altra mano – ha scherzato ancora – La vite piegata nella mia spalla? C’è ancora, ma non crea problemi. Vedremo quando avrò 50 anni, magar la tecnologia nel frattempo”. Meglio, piuttosto, pensare al presente e alla grande festa che Marc Marquez e il suo fan club stanno preparando per sabato 22 febbraio. “Sì, sì, sì, sì, sarà una festa pazzesca in Rua – racconta - Prima ci sarà uno spettacolo, poi il cibo e poi la festa vera e propria: è tutto organizzato".