Guerriglia ultras sull’A1, ma cos’è successo davvero tra i tifosi di Roma e Fiorentina? Spranghe e bastoni, circa duecento coinvolti. Che conseguenze ci saranno? E perché si parla della “pezza” rubata?

Gli ultras coinvolti sarebbero circa duecento e i toscani, in maggioranza rispetto ai supporter della Roma, avrebbero dato il via alla battaglia. Nessun ultras del Bologna è invece coinvolto. Tra la curva Fiesole e la Sud dell’Olimpico la rivalità è sentita ma non troppo antica, la tensione cresce soprattutto a partire dagli anni Novanta, con agguati e altri episodi di violenza mai dimenticati da nessuna delle due tifoserie. Talvolta lo scontro faccia a faccia diventa inevitabile. Stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, pare che nessuno degli striscioni e dei vessilli appartenenti ai gruppi della Fiesole sia andato perso. Ma qualcuno sui social ipotizza che una pezza della Roma sia stata invece rubata (non sarebbe stato visto, a Torino, lo striscione dell'associazione sportiva Roma). La situazione sull’A1 è esplosa rapidamente, ma altrettanto rapidamente è finita, con gli ultras rientrati sui pulmini e ripartiti in fretta. Tre bus dei tifosi della Roma sarebbero stati fermati all’uscita Modena Sud, uno di questi portava i segni della lotta, vetri e carrozzeria erano danneggiati. Da capire, nelle prossime ore, dopo le verifiche delle forze dell’ordine, quali saranno le eventuali sanzioni e i provvedimenti ai danni degli ultras. Vista la gravità dello scontro, le conseguenze potrebbero essere pesanti.