Guerriglia ultras sull’A1, ma cos’è successo davvero tra i tifosi di Roma e Fiorentina? Spranghe e bastoni, circa duecento coinvolti. Che conseguenze ci saranno? E perché si parla della “pezza” rubata?

Domenica di calcio e di scontri in centro Italia. I tifosi della Roma andavano a Torino, contemporaneamente i supporter della Fiorentina si fermavano a Bologna per giocare contro la squadra di Vincenzo Italiano. I toscani arrivavano alla gara con il peso emotivo legato alla scomparsa di Rocco Commisso, presidente italo americano morto sabato mattina dopo una lunga malattia. Forse anche per quello la Viola sembrava avere una spinta in più, un atteggiamento molto diverso da quello dimostrato nella prima metà di questo campionato. Risultato finale: 2 a 1 per gli ospiti. Prima del fischio d’inizio, però, la questione sportiva ha lasciato spazio alla guerriglia: in autostrada, all’altezza dello svincolo di Casalecchio, vicino all'Autogrill Cantagallo, i tifosi di Roma e Fiorentina sono arrivati allo scontro. Le due fazioni a volto coperto si sono affrontate con spranghe, martelli, caschi e bastoni mentre le macchine sfrecciavano a pochi metri dagli incappucciati in corteo sulla corsia più esterna. Non è chiaro se le due tifoserie avessero stabilito un luogo per incontrarsi o se la violenza sia scaturita in maniera spontanea.
Gli ultras coinvolti sarebbero circa duecento e i toscani, in maggioranza rispetto ai supporter della Roma, avrebbero dato il via alla battaglia. Nessun ultras del Bologna è invece coinvolto. Tra la curva Fiesole e la Sud dell’Olimpico la rivalità è sentita ma non troppo antica, la tensione cresce soprattutto a partire dagli anni Novanta, con agguati e altri episodi di violenza mai dimenticati da nessuna delle due tifoserie. Talvolta lo scontro faccia a faccia diventa inevitabile. Stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, pare che nessuno degli striscioni e dei vessilli appartenenti ai gruppi della Fiesole sia andato perso. Ma qualcuno sui social ipotizza che una pezza della Roma sia stata invece rubata (non sarebbe stato visto, a Torino, lo striscione dell'associazione sportiva Roma). La situazione sull’A1 è esplosa rapidamente, ma altrettanto rapidamente è finita, con gli ultras rientrati sui pulmini e ripartiti in fretta. Tre bus dei tifosi della Roma sarebbero stati fermati all’uscita Modena Sud, uno di questi portava i segni della lotta, vetri e carrozzeria erano danneggiati. Da capire, nelle prossime ore, dopo le verifiche delle forze dell’ordine, quali saranno le eventuali sanzioni e i provvedimenti ai danni degli ultras. Vista la gravità dello scontro, le conseguenze potrebbero essere pesanti.