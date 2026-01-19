Avete visto lo scazzo tra Fedez e il Fatto sulla riforma Nordio? “Non sono stato ingaggiato per il sì, a Pulp Podcast ospiteremo Gratteri”

Avete visto lo sc**o tra Fedez e il Fatto Quotidiano a proposito del referendum sulla riforma Nordio? Ma soprattutto che ne pensate di questa riforma? Bah, credete davvero che abbia rilevanza capirne qualcosa? No, ormai parlare della giustizia è una questione di partigianeria. O stai col sì, o con il no. La riforma Nordio come il kantiano noumeno, nessuno sa cosa contenga, nessuno possiede gli strumenti per abbracciarla completamente, per comprenderla appieno, ma tutti devono capire da quale parte stare, pena finire nel girone degli ignavi. Fedez è uno di questi signori. Cosa ne pensi veramente a proposito forse è addirittura inutile cercare di capirlo. L’unica cosa che conta è capire da che parte sta. E’ quello che ha provato a fare Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano che ha contattato via Whatsapp il rapper originario di Rozzano e gli ha domandato: da che parte stai? E Fedez, capitalista fino al midollo cosa fa? Capitalizza anche questa banale domanda e gli risponde: non te lo dico. Perché è una domanda difficile alla quale rispondere e occorre un “suggerimento da casa” per intuire la preziosa risposta corretta. Troppo facile schierarsi con il Sì dopo un’estate trascorsa anche in compagnia di La Russa e Santanché a bordo di uno yacht in Costa Smeralda.