Ornella Senza Fine è già lo show tv dell'anno: Nove dimostra di saper fare Sanremo, ma meglio. E la Rai si deve spaventare!

L'apertura è già perfetta: i tetti di Milano, i Navigli, il Piccolo Teatro Strehler, la voce di Fabio Fazio che racconta la città leggendo parole di Ornella Vanoni. Stacco, siamo in studio e sta entrando Marco Mengoni per cantare divinamente 'Che cosa c'è', rendendola, nel senso più positivo possibile dell'espressione, una canzone da colonna sonora di un film Disney. Ci porta dentro a un sogno, su una nuvola con voce ed eleganza senza pari. In realtà, i suoi 'pari' si faranno sentire ben presto: Annalisa di rosso vestita con 'Una Ragione di Più', Elisa superba sulle note de 'L'Appuntamento', Arisa intona immacolata 'La Musica è Finita', un emozionatissimo Mahmood consegna alla storia il suo ultimo divino duetto con Vanoni, 'Sant'Allegria', e si commuove al punto da voler parlare in tv, cosa rarissima per lui. Incespica, la sua estrema timidezza insieme all'emozione del ricordo di Ornella, fanno un capolavoro di arte e umanità che non appare finto neanche per un secondo, da lontano, con la nebbia fitta.

Ogni esibizione sembra la migliore della serata, ma poi arriva quella dopo e lo stupore torna ad accarezzarci gli occhi, i timpani, il cuore. Una coccola televisiva continua che meritavamo da tempo, a maggior ragione nel giorno in cui, a 'Domenica In', Valeria Marini ha ragliato 'La Solitudine' di Laura Pausini diventando, ovvio, virale su ogni social. L'impressione, anzi la realtà fattuale, è che la tv si accontenti oramai d'essere malfatta, brutta, grottesca. Perché soltanto così, mai esistito mito più falso, crede di poter solleticare l'interesse del pubblico che, se non altro, si ritrova a lanciare pomodori allo schermo, attività in ogni caso catartica, considerate le frustrazioni della vita di noi tutti. Invece, citando Boris ma stavolta con fiducia: "Un'altra televisione è possibile". E nel momento in cui si mostra elegante, perfetta e raffinata la gente mica scappa via, no: esplode di meraviglia. Personalmente, prendo parola per dire che da stamattina mi riguardo, in loop, tutte le esibizioni di iersera. Non se ne esce: Malika Ayane, Gianni Morandi, pure Giuliano Sangiorgi e la 'cantante' intrufolata Virginia Raffaele che se l'è cavata bene assai in mezzo a questi Mazinga della musica nostrana. L'hanno fatta esibire subito dopo Annalisa, probabilmente perché nessun altro 'del mestiere' se la sentiva di prendere quel posto in scaletta, con una breve gag comica d'introduzione (l'attrice che, 'fino all'ultimo', voleva scappare) che ha alleggerito il momento, staccandolo dal precedente e creando nel giro di un minuto una atmosfera totalmente differente, giocosa. Sembra un dettaglio banale, non lo è: anche questo significa saper scrivere, come si deve, un programma tv. Però, ecco, quindi che c'entra Sanremo?