“Le mafie non hanno più bisogno di uccidere”: lo dice Nicola Gratteri al Bsmt. E sulla riforma della giustizia è chiaro: “Il magistrato deve avere solo il codice sopra la testa, non l’esecutivo”

L’abito fa il monaco, inutile girarci intorno. Perché l’abito influenza chi guarda, è già portatore di significato. Così come il taglio di capelli, i simboli tatuati sulla pelle, la voce e le parole. Cinema e serie tv hanno trasmesso un’idea della criminalità organizzata talvolta estetizzata o, peggio, moralizzata. Nicola Gratteri ne ha parlato spesso. E lo ha fatto anche al Bsmt di Gianluca Gazzoli riferendosi a Il padrino, che ha creato un immaginario che “non esisteva”, quello della Cosa Nostra americana. Ma non è quello il mondo in cui viviamo. Nella realtà ci sono i processi lunghi, la scarsezza di organico nelle magistrature, genitori che denunciano i figli. “Questo Paese ha bisogno di risposte giudiziarie”, dice Gratteri. Il riferimento è alla “stortura” imposta dalla riforma Cartabia sulla necessità di arrivare a una sentenza di Appello entro due anni dal primo grado, pena il decadimento della prima sentenza. In Italia i processi sono lenti, dunque il rischio è un’eccessiva setacciatura. “Numeri alla mano i magistrati italiano sono i più laboriosi d’Europa”. Qui il tema è l’investimento in giustizia nel nostro Paese: “Servirebbero più magistrati. E poi serve farli lavorare a regime”. Una situazione ingolfata anche per riforme portate avanti da diversi parti politiche, come la legge Severino (governo Monti), che ha “chiuso tanti piccoli tribunali”, ma non facilitando il funzionamento del sistema giustizia. Insomma, “prima di parlare bisognerebbe conoscere ciò che accade” sul territorio.