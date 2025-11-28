Le ombre lunghe della malavita. Hydra e il “nuovo triumvirato” tra ‘ndrangheta, albanesi e narcos: “Una cosa mai vista”. L’intervista a Ricciardelli di Parliamo di mafia e Pulp Podcast

Tommaso Ricciardelli, ci sono stati sviluppi sulla “visita” che Fedez e Marra hanno ricevuto?

Noi sappiamo ancora quello che abbiamo detto in puntata, io ho parlato con il Questore Bruno Megale e l’ad della Doom, la madre di Federico, ha già depositato la denuncia contro ignoti. Stiamo aspettando che la Procura conceda a Doom l’accesso alle telecamere di sorveglianza, così almeno avremo un'idea di chi sono queste persone.

Che reazioni ci sono state?

Tanta solidarietà, ma come in ogni fatto mediatico le persone si dividono. Ho letto tanti commenti negativi, secondo qualcuno avremmo addirittura finto. È un’accusa infondata e priva di senso. Fingere sarebbe deontologicamente scorretto e minerebbe gravemente la nostra credibilità.

Per quanto riguarda l’inchiesta Hydra e il processo per il depistaggio di Capaci, invece, come hanno reagito i tuoi lettori?

Hydra è stato un fulmine a ciel sereno, c'è stata una grande risposta mediatica, estremamente solidale. Non era scontato, dato che era la prima volta che a Pulp non veniva invitato nessuno di esterno. C’ero solo io, che sono tra gli autori. Per quanto riguarda invece Caltanissetta, il post è andato veramente bene, lo hanno visto più di 400mila persone. Questo non significa che sia imminente una sollevazione popolare, ma io riscontro molto interesse per certi argomenti. La gente ha fame soprattutto di risposte. Non sono io però che gliele posso dare fino in fondo: le deve dare lo Stato, e in questo momento lo Stato non lo sta facendo.

Una volontà politica, quindi, più che un difetto del giornalismo.

In Rai quanto si parla di mafia? Solo Report lo fa. Il problema è che non possiamo pretendere che faccia tutto Report. L'unica cosa che posso fare io è rilanciare. Adesso sto lavorando sulla seconda puntata di Hydra.