L’uccisione di Abderrahim Mansouri nel boschetto dell’eroina di Rogoredo è la finestra su un mondo più complesso: la mocro maffia, dai porti più importanti d’Europa all’hinterland milanese

Il capitolo successivo della guerra per smantellare il traffico di Rogoredo si svolge tra il 2020 e il 2021. L’inchiesta del pm Leonardo Testi e della procuratrice aggiunta Laura Pedio sfocia in decine di provvedimenti per pusher e clienti e in 12 arresti nel maggio 2021. Tra questi anche tre Mansouri, Driss, Mustapha e lo stesso Abderrahim. Il commissario Angelo Laurino, nella sua ricostruzione, inserisce la famiglia marocchina a metà della catena alimentare del crimine. Un mondo di mezzo, tra “cavallini” e trafficanti di grossa statura. A questo punto possiamo scegliere da che parte guardare: se agli “spaccini” di strada, che muovono le dosi nel boschetto, oppure dall’altra parte, verso i traffici che contano. Le prospettive sono complementari. La famiglia Mansouri è nel boschetto da decenni. È possibile che coltivassero contatti con spacciatori di rilievo. Loro, però, non sono la mafia. Un fatto di cronaca, la morte di Abderrahim Mansouri, ci dà l’occasione per guardare all’ecosistema complesso dell’hinterland milanese. Sono tante le forze che si contrappongono in quel campo. La ‘ndrangheta è radicata, l’inchiesta Hydra ha mostrato la presenza di Camorra e Cosa Nostra in Lombardia. Un mostro a tre teste con diramazioni ancora non del tutto scoperte. C’è la criminalità organizzata albanese, potentissima e violenta, che gli esperti collocano ai vertici del sottomondo. Parlano con i clan calabresi, gestiscono la tratta che dai porti del Nord Europa, Rotterdam e Anversa, riversa tonnellate di cocaina in tutto il continente. Anche a Milano. A gennaio del 2025 sono state arrestate 12 persone durante un’operazione della guardia di finanza di Verona e il coordinamento del Settimo dipartimento della Procura di Milano. L’indagine, a dire il vero, comincia nel 2023 e l’arresto di una persona colta in flagranza di reato mentre trasportava 16 chili di hashish. I sequestri dello scorso gennaio, invece, riguardano sia hashish (103 chili) che cocaina (83 chili). Inoltre sono stati ritrovati circa 170mila euro cash. Nell’area del milanese c’era il deposito da cui partivano i corrieri verso il Veneto. I pagamenti, effettuati anche grazie al supporto di facilitatori turchi, avvenivano sulla rete “hawala”, un metodo di “trasferimento informale di denaro” al di fuori dei canali tradizionali.