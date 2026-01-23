La nuova pista della commissione d'inchiesta su David Rossi ha ragione a parlare di 'ndrangheta: un altro arresto in Emilia per la cosca Grande Aracri

Perché la sfera d’influenza dei Grande Aracri non si limita all’Emilia, ma si estende al Veneto e alla Lombardia, in particolare nel cremonese e nel mantovano, dove ritroviamo Viadana e i suoi collegamenti con la morte di David Rossi. Un dettaglio che si aggiunge a una lunga serie di (non) coincidenze. Catia Silva, capo dello staff della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Rossi, ha riferito a Far West di essere stata minacciata di morte proprio da Salvatore Grande Aracri per l’attività svolta in Commissione. Lo avevamo scritto tempo fa. Quanto dovrà ancora passare prima che l’ipotesi di un omicidio di ’ndrangheta, e per di più nell’orbita della famiglia Grande Aracri, venga detta apertamente anche sul caso Rossi? Intanto, le carte continuano a parlare. E a tracciare una mappa sempre più nitida di un potere che non si limita a controllare il territorio, ma a plasmarlo.