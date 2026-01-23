“Dal Golden Dome di Trump ai razzi riutilizzabili cinesi, si rischia la militarizzazione dello spazio”. Altro che Groenlandia e Iran. La vera guerra tra Usa e Cina è sopra di noi. Intervista totale all’esperto Emilio Cozzi di Countdown (Sky)

Chi sono questi protagonisti di cui parlerete nella trasmissione?

Ci sono due grandi categorie. Da una parte troviamo figure più “pop”, nel senso migliore del termine. Persone che incarnano la divulgazione spaziale e che possono parlare a un pubblico ampio. Penso a Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Franco Malerba, Amalia Ercoli Finzi, Antea Comellini, giovanissima astronauta di riserva dell’Esa. Dall’altra parte ci sono coloro che lo spazio lo costruiscono e lo operano: leader di grandi aziende italiane, Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, e John McFall, che sarà il primo parastronauta europeo a effettuare una missione spaziale. Insomma, guardiamo a un panorama molto ampio di protagonisti.

Che ruolo ha oggi l’Europa nello Spazio rispetto alla competizione tra Stati Uniti e Cina?

La prima puntata di Countdown è dedicata proprio all’Europa. Per due motivi. Il primo è l’attualità: a novembre si è chiuso il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, con un budget record di oltre 23 miliardi di euro. Mai successo prima. Il secondo è geopolitico: l’Europa è in ritardo su alcuni fronti, ha molte criticità, ma ha anche competenze scientifiche e tecnologiche di altissimo livello. Volevamo ribadirlo, senza nascondere le sue difficoltà. Sui lanciatori, per esempio, siamo indietro rispetto a Musk: è inutile negarlo. Ma ci sono eccellenze enormi, come Leonardo, di cui parleremo con Massimo Comparini, Managing Director Space Division di Leonardo. Il messaggio è chiaro: l’Europa c’è, deve migliorare, ma può ripartire.

C’è chi parla di una possibile “guerra spaziale” tra Stati Uniti e Cina. È fantascienza o un rischio reale?



Dipende da cosa intendiamo per guerra spaziale. Se immaginiamo astronavi che combattono nello Spazio, siamo ancora nella fantascienza. Ma se intendiamo lo Spazio come un asset strategico per la difesa, allora non stiamo parlando di futuro: è già presente. Lo Spazio è infatti diventato fondamentale per la sicurezza. Sistemi come il “Golden Dome” ipotizzato da Trump, o le reti satellitari militari, dimostrano che senza lo Spazio non si può più difendere un Paese. Come ha detto il commissario europeo Kubilius: lo Spazio non fa vincere le guerre, ma resta cruciale per la difesa del continente (e non solo).

Questo ci porta al tema dei satelliti: non c’è il rischio che lo spazio diventi sempre più militarizzato?

È un rischio reale. Ma va detto che operare nello spazio richiede competenze altissime. Più di 80 Paesi hanno ambizioni spaziali, ma le vere superpotenze sono ancora pochissime. Gli Stati Uniti, grazie anche a Musk, hanno una frequenza di lancio inarrivabile. La Cina sta investendo molto, soprattutto sui razzi riutilizzabili, ma è ancora indietro. Quello che vediamo è una corsa al presidio dello Spazio. Non tutti riescono a tenere il passo, ma la direzione è chiara.