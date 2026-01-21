Avete mai sentito parlare del "club dell'occhio nero"? C'entrano Satana e pure gli occhiali da sole di Macron

Cosa si nasconde dietro le lenti specchiate degli aviator che porta Emmanuel Macron, cazzutissimo, mentre dice che di bulli come Trump non ne vogliamo? Si nasconde forse un occhio nero? Lo stesso occhio nero che aveva Elon Musk, e poi il Re Carlo d’Inghilterra, e prima ancora Papa Francesco, e poi altri potenti ancora? Per alcuni sì, e sarebbe tutta colpa di Satana. Il rito prevede che il nuovo iniziato debba provare dolore per entrare a far parte degli Illuminati, i quali si possono riconoscere perché questi fan parte del “club dell’occhio nero”. Lo stesso occhio di Orus, lo stesso occhio di Dio che c’è sulle banconote dei verdi dollari americani. Lo stesso occhio del Panopticon. E’ un complotto, ovviamente e ultimamente vari influencer complottisti stanno diffondendo questa teoria per cui se un politico dichiara “me so intruppata e me so fatta male”, oppure “me so sbattuto l’occhio alla porta”, in realtà, costei avrebbe venduto l’anima al demonio ed è così pilotato dai poteri forti.