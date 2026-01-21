Delitto di Garlasco: la ragion di Stato asfalterà la ragion di Stasi? Questa volta l’incubo non l’ha fatto Lovati

Insomma, la giustizia non ne esce benissimo a prescindere da come andranno a finire le nuove indagini (sia quella di Pavia sia quella di Brescia) e una proroga che sposti ogni decisione, qualunque sia, oltre la data del referendum piuttosto che prima potrebbe rappresentare – scusate la malizia – prima di tutto una mossa opportuna. Qualcosa di riconducibile a quella che un tempo veniva chiamata “ragion di Stato”. Ci starebbe e non sarebbe neanche sconvolgente, a patto che spostare significhi spostare e non far calare la nebbia in maniera definitiva. La domanda, intorno all’omicidio di Chiara Poggi, non è più “è stato Stasi, è stato Sempio o chi è stato?”, ma tutto l’assurdo che è successo nel tempo tra facilonerie, superficialità, errori, orrori e presunti depistaggi. Qualunque verità, nuova o confermata, dovesse venire fuori da Garlasco sarà un colpo duro per il sistema giustizia in Italia e difficilmente, quindi, anche l’indagine avviata dalla Procura di pavia si chiuderà nella scadenza naturale, senza la richiesta di una proroga che potrebbe spostare tutto all’estate del 2026. Insomma, la ragion di Stato, sia perdonata la battuta, verrà inevitabilmente prima della ragion di Stasi.

E’ innegabile, ad esempio, che la raccolta delle prove scientifiche fu segnata da ritardi, con rilievi effettuati con settimane di distanza, quando molte tracce si erano deteriorate o erano già perdute. Soprattutto, impronte insanguinate sulla maglietta della vittima, potenzialmente decisive, non vennero mai analizzate e finirono smarrite a causa di movimenti incauti. Gli errori procedurali si sono riverberati anche nelle analisi biologiche, tra interrogativi sempre rimasti, ignoti vari e contaminazioni inspiegabili. Altri elementi chiave — come computer, bici e scarpe di persone coinvolte — furono sequestrati tardivamente e analizzati in modo frammentario, senza copie forensi immediate, indebolendo la potenziale qualità delle evidenze digitali. Per non parlare, poi, della questione PC, sia di Alberto Stasi che di Chiara Poggi. Giustizia che, ai tempi, e nel tempo, ha fatto le sue “cappellate” – come qualcuno le ha chiamate – e che oggi potrebbero “inquinare” anche il dibattito sulla giustizia alla vigilia di un referendum.