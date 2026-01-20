Abbiamo denunciato il racket delle masterclass nei conservatori e ora viene giù tutto. Ma i giornaloni dove sono?

È successo anche al Teatro San Carlo di Napoli: con Riccardo Canaletti, lo stesso che sta seguendo l'inchiesta sui conservatori, abbiamo fatto sette mesi di articoli fino a quando Procura e Corte dei Conti non sono entrati nel teatro e hanno aperto un'indagine.

Resta la solita domanda, sia sul Teatro San Carlo sia su questa storia dei conservatori musicali: i grandi quotidiani, i giornaloni, dove sono? Dove sono i professori? Le istituzioni? Tutti quelli che si riempiono la bocca di “Cultura”? Ah, il giornalismo in Italia è diventato un ufficio di pubbliche relazioni. Eppure queste storie ci dicono che se fatto bene, davvero potrebbe costruire un Paese migliore.

Guardare Report: ha denunciato alcune cose che non tornavano sul Garante della Privacy e ora sta venendo fuori di tutto, pure che questi miserabili della politica si mettevano a rimborso 7/8 mila euro di macellaio .

Noi nel nostro piccolo — da “giornalai pop”, come ci definisce chi si sente nell'élite, da “giornale di serie B”, come dice chi non ci sopporta — facciamo il nostro. Rischiando, prendendoci rotture di cazzo e querele. Ah, a proposito, il sottosegretario all’ambiente Barbaro, uno degli uomini più potenti del governo, rispettatissimo dalle sorelle Meloni, uno da cui passano tanti soldi del Pnrr, ci aveva portato in tribunale per diffamazione... e ha perso. Notizia di pochi giorni fa. VIVA IL GIORNALISMO FATTO BENE