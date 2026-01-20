Abbiamo denunciato il racket delle masterclass nei conservatori e ora viene giù tutto. Ma i giornaloni dove sono?

Pisto is Free

Della cultura in Italia, davvero davvero, non fotte niente a nessuno. Infatti abbiamo fatto scoppiare un casino ma solo chi è coinvolto se ne è accorto. Abbiamo raccontato il racket delle masterclass all’interno dei conservatori, funziona così: i docenti spingono gli studenti a frequentare i loro corsi estivi a pagamento, in cambio di voti migliori agli esami. Si chiama concussione, fa schifo, è un reato. Sì, è un segreto di pulcinella per chi lavora nel settore musica ma nessuno parla per paura, connivenza o menefreghismo. Noi lo abbiamo fatto e ora viene giù tutto. Dopo il primo articolo tre conservatori e un sindacato studentesco si sono esposti pubblicamente per risponderci. Visto che il giornalismo (non) serve?

Avete visto quelli lì? No, non Riccardo Muti, ma quelli che suonano. Eh, gli abbiamo fatto scoppiare un bel casino, che racconta - tanto - di come viene trattata la cultura in Italia. 

È successo questo: prima di Natale su MOW denunciamo il racket delle masterclass nei Conservatori. Funziona così: il docente – che è un Pubblico Ufficiale, ricordatevelo – ti spiega che se vuoi passare l’esame, se vuoi quel voto, devi farti il suo corso estivo. A pagamento. Fuori dall’istituto. Nelle sue tasche.

Si chiama concussione. È un reato. È illegale. È schifoso. Eppure per anni è stato il segreto di Pulcinella: tutti sapevano, nessuno parlava. Studenti muti per paura, colleghi muti per quieto vivere. Poi arriviamo noi, facciamo i nomi e raccontiamo il sistema. L'articolo per chi frequenta quel mondo diventa virale ovunque.

Risultato? A Ferrara il Conservatorio è dovuto uscire con una nota ufficiale per ricordare ai docenti che rischiano dai 6 ai 12 anni di galera. Gli studenti del Conservatorio di Roma e di altre città, Frosinone, Rieti, sono usciti con un comunicato durissimo, denunciando un sistema che calpesta il merito per fare cassa sulla loro pelle. 

La nota del Ministero dell'Università con cui si vieta ai docenti dei conservatori di fare masterclass a pagamento per i propri studenti

È successo anche al Teatro San Carlo di Napoli: con Riccardo Canaletti, lo stesso che sta seguendo l'inchiesta sui conservatori, abbiamo fatto sette mesi di articoli fino a quando Procura e Corte dei Conti non sono entrati nel teatro e hanno aperto un'indagine.

Resta la solita domanda, sia sul Teatro San Carlo sia su questa storia dei conservatori musicali: i grandi quotidiani, i giornaloni, dove sono? Dove sono i professori? Le istituzioni? Tutti quelli che si riempiono la bocca di “Cultura”? Ah, il giornalismo in Italia è diventato un ufficio di pubbliche relazioni. Eppure queste storie ci dicono che se fatto bene, davvero potrebbe costruire un Paese migliore.  

Guardare Report: ha denunciato alcune cose che non tornavano sul Garante della Privacy e ora sta venendo fuori di tutto, pure che questi miserabili della politica  si mettevano a rimborso 7/8 mila euro di macellaio .

Noi nel nostro piccolo — da “giornalai pop”, come ci definisce chi si sente nell'élite, da “giornale di serie B”, come dice chi non ci sopporta — facciamo il nostro. Rischiando, prendendoci rotture di cazzo e querele. Ah, a proposito, il sottosegretario all’ambiente Barbaro, uno degli uomini più potenti del governo, rispettatissimo dalle sorelle Meloni, uno da cui passano tanti soldi del Pnrr, ci aveva portato in tribunale per diffamazione... e ha perso. Notizia di pochi giorni fa. VIVA IL GIORNALISMO FATTO BENE

