La Preside con Luisa Ranieri, ecco la novità di Rai 1: un'altra fiction ambientata a Napoli...

Ne La Preside ad esempio, ci sono tutti gli elementi della Napoli da fiction: l'abbandono scolastico, l'abusivismo, le regole ignorate, la piccola criminalità.

Il personaggio di Luisa Ranieri, che nella serie si chiama Eugenia Liguori, decide che se su 700 alunni a scuola se ne sono presentati solo venti, allora andrà a prenderli casa casa: come Paolo Villaggio in Io Speriamo che me la cavo, film del '92 dove la fotografia è meno patinata rispetto alla serie di Rai 1, eppure la città non sembra poi così diversa.

Ma se questa è la storia vera della preside Carfora, la fiction inizia dove la serie usa toni fin troppo concilianti: davvero, in una realtà tanto complessa, i ragazzi sono così facili da avvicinare? Davvero basta arrivare, richiamare il personale scolastico, e i dipendenti iniziano a fare il proprio dovere dopo una vita di regole non rispettate? Tranne un paio di persone che fanno eccezione, la rivoluzione della preside appare piuttosto lineare: forse un po' troppo, per una donna che viene addirittura soprannominata “la pazza”. Del resto la regia è di Luca Miniero, quello di - tra i tanti titoli - Benvenuti al Sud e il sequel Benvenuti al Nord: uno che di commedia se ne intende, ma di cliché ancora di più.

Non sorprende che finora La Preside sia sembrata una serie che va avanti col pilota automatico. Bello quando la serialità vuole ispirare, ma prima potrebbe almeno ispirarsi a sua volta.