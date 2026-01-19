Abbiamo visto The Voice Kids su Rai 1, ma com'è? Tenetevi forte, perché in questo talent si canta davvero

Sabato sera ho guardato The Voice Kids un po’ per sbaglio e un po’ per fortuna. I talent musicali hanno obiettivamente stancato e, reduce da X Factor, seguito più per abitudine che per reale convinzione, mi sono fermata solo per curiosità verso Clementino.

Di lui avevo visto qualche clip sui social e avevo pensato: sta facendo troppo il simpatico. Ma non si può dare un giudizio su tre video d’intrattenimento e quindi, facendo zapping (sì, si fa ancora), mi sono detta: perché no?