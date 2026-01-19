Fabio Fazio su Nove asfalta la Rai e tira su un cast da Sanremo in nemmeno due mesi (che Carlo Conti si sogna). E tutto per un omaggio a Ornella Vanoni

Ornella senza fine non è stata una commemorazione: è stata piuttosto una celebrazione dell'artista con i suoi brani, i colleghi emozionati che ne interpretano le canzoni con rispetto, l'ironia della Vanoni che trapela dalle parole di chi l'ha conosciuta. È stato anche un programma che può esser considerato la summa della tv di Fazio: l'approdo di anni e anni di Che Tempo Che Fa, unico programma televisivo dove un artista può trovare spazio per raccontare un progetto in maniera dignitosa, unito alle liste di Vieni via con me e Quello che (non) ho.

In ventitré edizioni di Che Tempo Che Fa sono state tessute relazioni con uffici stampa e artisti, costruendosi un'immagine di credibilità nel panorama televisivo: relazioni in cui essere sempre accomodante aiuta molto, ma a voler guardare bene, di personaggi scomodi o urticanti, il nostro piccolo schermo è sguarnito. A parità di ospitate sdraiate dunque, per il tipo di contenuti e contesto, vanno tutti da Fazio. Che infatti, appena decide di organizzare una serata in onore di Ornella Vanoni, alza il telefono e in appena due mesi dalla scomparsa, la puntata è già pronta. Non solo i cantanti: anche Vincenzo Mollica in collegamento, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, i nipoti della Vanoni, gli attori dal Piccolo Teatro Grassi (Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Ale&Franz, Amelia Monti, Marina Massironi, Lella Costa con Paolo Jannacci al piano). Se a tutto ciò si aggiunge l'affetto personale dei protagonisti per “l'Ornella”, perché una come lei ha bisogno dell'articolo determinativo, e una scrittura pulita, senza parole di circostanza né orpelli inutili, ma solo interpretazioni di livello, ecco che ne viene fuori una pagina di tv da servizio pubblico.