Ma avete visto Trump sbronzo? Dazi al 200% sui vini francesi e minacce a Macron: vi spieghiamo la geopolitica dell'alcol

Non c'è più un momento di pace per Emmannuel Macron. Non bastassero gli scaz*i politici interni e le elezioni sempre più vicine, l'Europa in disaccordo su come comportarsi nella guerra in Ucraina e in Medio Oriente, a togliere il sonno del capo dell'Eliseo ci ha ulteriormente pensato Donald Trump. Quel burlone del presidente statunitense lo ha infatti minacciato con la sua arma preferita: i dazi. È infatti successo che il tycoon ha minacciato di imporre dazi del 200% sui vini e sugli champagne francesi nel tentativo di convincere Macron a partecipare alla sua iniziativa del Board of Peace volta a risolvere i conflitti globali. Dal momento che l'iniziativa trumpiana - che inizierebbe affrontando il dossier Gaza e che poi si estenderebbe a tanti altri conflitti in giro per il pianeta – eclisserebbe definitivamente le Nazioni Unite, e con esso il ruolo di chiunque non si chiami Stati Uniti d'America (qualcosa di impensabile per la grandeur francese) ecco che una fonte vicina al ruspante Emmanuel ha spiegato che il presidentissimo avrebbe declinato l'invito scatenando le ire di Donald. “Ha detto questo? Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto. Applicherò una tariffa del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà, ma non è obbligato a farlo”, ha tuonato Trump ai giornalisti.