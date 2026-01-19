Signori, aprite gli occhi: è il Qatar la nuova potenza globale. Politica, cultura, istituzioni, hi-t

Non si tratta tanto di criticare o elogiare il “modello Qatar”, bensì di capire la strategia adottata da Doha senza applicare alcun filtro di carattere morale. Anche perché ogni grande potenza investe nel proprio soft power, come dimostrano i casi di Stati Uniti, Cina e Russia. Per farlo può essere utile, allora, leggere il reportage Inside Qatar: Hidden Stories from one of the Richest Nations on Earth di John McManus che aiuta a tracciare un contorno entro il quale inserire l'emirato. In ogni caso, tutto converge in un soft power che spesso diventa hard influence: dall'Europa a Israele emergono indagini e accuse su acquisti di consenso, mentre in Africa e Medio Oriente Doha si propone come “Svizzera del Golfo”, mediatore silenzioso ma centrale. Un simile modus operandi spiega perché il Qatar è oggi centrale nei dossier più sensibili, a partire dalla questione Israele–Gaza. Ospitare la leadership di Hamas e allo stesso tempo mediare tregue e scambi di ostaggi - su richiesta occidentale - ha intanto trasformato un potenziale stigma in un asset diplomatico. Non solo: negli Stati Uniti, soprattutto con Donald Trump, l'influenza qatariota ha raggiunto livelli inediti. Intorno alla galassia descritta, tra l'altro, ruotano figure come Tony Blair, consulente di riferimento degli Al Thani - capace di convertire relazioni politiche in affari miliardari - e una rete bipartisan di ex ministri, parlamentari e alti funzionari. È così che il Qatar ha ottenuto lo status di alleato non Nato, ospita una base militare statunitense e ha acquistato armi Usa per oltre 26 miliardi. Affari, investimenti, influenza: ecco la dottrina della nuova potenza globale silenziosa.