Ma l'Europa odia davvero la Russia? Abbiamo letto “Perché l’Occidente odia la Russia” che spiega come gli Usa abbiano allontanato l'Ue da Mosca. La Guerra Fredda non è mai finita...

In un testo fluido e interessante, Ritz punta il dito contro la "guerra fredda culturale" orchestrata dagli Usa per tenerci al guinzaglio, denunciando un’Europa che ha fallito l’appuntamento con la storia. Il ragionamento fila: dalla cancellazione di Dostoevskij nelle università ai concerti vietati alla Scala, la russofobia è diventata il nuovo sport nazionale, un tic nervoso per dimostrare fedeltà alla Casa Bianca. Eppure, le carte d'archivio dicono altro. Solo nel 2017, un democristiano prudente come Sergio Mattarella volava a Mosca per celebrare l'amicizia tra i popoli, lodando la cooperazione scientifica e il genio russo. Certo, se quel clima di reciproca stima è evaporato, non è solo per un complotto della Cia, ma anche perché, secondo alcuni, Putin ha deciso che i trattati di Minsk erano carta straccia. Ritz parla allora di "alterità irriducibile" del mondo russo, ma qui il problema è molto più terra-terra: se l’Occidente ha alimentato il fuoco dell’ostilità, il Cremlino ci ha versato sopra una cisterna di benzina, rendendo impossibile per qualsiasi leader europeo sano di mente (o almeno non suicida) continuare a parlare di "casa comune".