Il leader di Italia Viva nel question time di ieri 8 gennaio ha colto l'occasione per punzecchiare il governo sulla sicurezza. Il tema sono le recenti morti di Alessandro Ambroso, il capotreno di 34 anni accoltellato a Bologna la notte del 5 gennaio e di Aurora Livoli, 19enne trovata morta a Milano lo scorso 28 dicembre. “Non hanno fallito le forze dell’ordine, ma lo Stato e il vostro governo, che continua a parlare di sicurezza ma non si accorge, tra la fuffa sul decreto rave e la propaganda sul protocollo Albania, che il vero problema è che state prendendo in giro gli italiani, riempiendovi la bocca di slogan senza riuscire a garantire la certezza della pena”. Ha detto Renzi al Senato, entrando in quello che è uno dei temi forti della propaganda del Governo. La sicurezza ha sempre ossessionato negli ultimi anni il centrodestra, facendone una potente arma a partire dagli anni della crisi degli sbarchi, proprio durante il governo Renzi. Secondo l'ex PD la destra dai banchi del Governo non si starebbe dimostrando in grado di dare attuazione a ciò che per anni ha predicato. Alle accuse ha risposto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che dati alla mano ha parlato di una riduzione generalizzata dei reati pari al 3,5 per cento nel 2025. In particolare: le violenze sessuali calano del 7,5%, i maltrattamenti in famiglia dell’8 per cento, le lesioni del 4%, i furti del 6%, le rapine del 4,5%, le estorsioni del 5% e lo sfruttamento della prostituzione del 9%. Renzi replica: “Guardate che sul tema della sicurezza state perdendo i ‘vostri’ e prima o poi ve ne accorgerete”.