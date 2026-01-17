Con il nuovo pacchetto sicurezza diventeremo uno Stato di polizia? Norme anti maranza, Ice italiano e caccia a chi protesta. E su stazioni e zone rosse…

Passare davanti a una stazione di notte è diventata una sfida da videogioco, evitare tutti i pericoli per arrivare sani e salvi al traguardo. L'accoltellamento del capotreno a Bologna è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il primo obiettivo del governo Meloni e del pacchetto sicurezza è quello di rendere sicure le aree nominate come “sensibili”. Stazioni, piazze, quartieri della movida, presidi permanenti di illegalità, popolati da persone armate e con molto poco da perdere. È il caso di Marin Jelenic, l'accoltellatore di Bologna, più volte fermato in possesso di armi da taglio ma sempre rilasciato, fin quando non ci è scappato il morto. Il nuovo decreto legge prevede quindi l'istituzione da parte dei prefetti delle cosiddette “zone rosse”, aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità dove sarà disposto il divieto di permanenza e l’allontanamento per soggetti già attenzionati dall’autorità giudiziaria per reati di microcriminalità.

Certo, un provvedimento che servirà a poco senza un massiccio aumento dei presidi delle forze dell'ordine nelle suddette zone.

Sul fronte della microcriminalità poi si innestano le norme del ddl dette “anti-maranza”, che prevedono il divieto di portare coltelli e oggetti atti ad offendere, con attenzione specifica alla vendita ai minori e alle zone come istituti di credito, stazioni e parchi. Vengono poi ampliati i reati per cui è concesso l'ammonimento del questore per la fascia 12-14, inaspriti da una sanzione amministrativa per i genitori, tenuti alla sorveglianza del minore.