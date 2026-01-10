Ecco la recensione MOW dei giornalisti alla conferenza stampa di Giorgia Meloni: troppe quote azzurre, domande scontate e alcune meravigliose eccezioni

La conferenza stampa della Premier di inizio anno, ormai ufficialmente unica ed annuale, si è fatta tradizione. Una passerella per fare domande che non riusciranno mai a mettere in difficoltà il nostro caro Presidente del Consiglio. Ecco a voi dunque tutto ciò che vi è di davvero rilevante nella ricorrenza di questo inizio 2026. L'abbigliamento, il carisma, lo stile e l'aspetto fisico di ciascun giornalista che ha interrogato la nostra grande Madre d'Italia, trascurando quasi del tutto le risposte della Premier e il vero contenuto delle domande, dato che si tratta di 3 ore esatte di conferenza stampa. Una vera agonia, ma ce l'abbiamo fatta. Chi siamo noi per giudicare? Nessuno. Dunque iniziamo. La cerimonia si apre con l'intervento del Presidente dell'Ordine Giornalisti, Carlo Bartoli che rispettiamo e veneriamo profondamente e non ci permetteremmo mai di prendere per i fondelli, parla di cose serie: i troppi giornalisti ammazzati in Ucraina e Gaza, della bomba a Sigfrido ranucci, della testa mozzata di cavallo sulla tomba del padre di Giorgia Venturini, delle querele intimidatorie. Il tutto con una bella cravatta Marinella blu a pois bianchi di cui il sottoscritto possiede un esemplare analogo. Dopo aver parlato tenta di rimettere a posto i due microfoni, che però non accennano a volersi piegare e tornano su nella posizione precedente, alché il Presidente rinuncia e se ne va scocciato. Voto? 9 e mezzo. Unica pecca il completo grigio scuro che con il blu non ci sta troppo bene.