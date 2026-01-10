La star di Stranger Things attacca Trump: “È indecente. Fermate quest’uomo”

“È senza umana decenza. Fermate quest’uomo”. Joe Keery, star di Stranger Things, ha parlato via social del commento fatto da Donald Trump a proposito dell’omicidio di Renee Good, uccisa da un agente Ice a Minneapolis. Il Potus ha scritto un lungo post su Truth in cui, di fatto, legittima l’operato delle forze di polizia: “Ho appena visto il filmato dell’evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È una cosa orribile da guardare. La donna che urlava era, chiaramente, una agitatrice professionista, e la donna alla guida dell’auto era molto disordinata, ostruiva e resisteva, e poi ha violentemente, volontariamente e ferocemente travolto l’agente dell’Ice, il quale sembra averle sparato per legittima difesa. In base al clip allegato, è difficile credere che lui sia vivo, ma ora si sta riprendendo in ospedale. La situazione è sotto esame nella sua interezza, ma il motivo per cui questi incidenti stanno accadendo è che la Sinistra Radicale sta minacciando, aggredendo e prendendo di mira i nostri Ufficiali di Polizia e gli Agenti dell’Ice ogni giorno. Stanno semplicemente cercando di fare il lavoro di rendere l’America sicura. Dobbiamo sostenere e proteggere i nostri agenti di polizia da questo Movimento di Violenza e Odio della Sinistra Radicale”.