Delitto di Garlasco: il comunicato stampa della Procura di Pavia è disumano? Un po' sì, ma Andrea Sempio ha un'occasione...

Profetica perché spiegava, anche se sibillinamente, che molto presto si sarebbe smesso di parlare “solo” di un omicidio, per raccontare, invece, qualcosa di molto più grande che c’entra in qualche modo con quell’omicidio. O, meglio, con tutto quello che è successo prima e intorno a quell’omicidio in un pezzo d’Italia chiamato Lomellina. Oggi sappiamo, ad esempio, che – senza voler assolutamente entrare nel merito della colpevolezza o meno dell’attuale indagato – Andrea Sempio, nel tempo, è stato aiutato rispetto alle indagini. E che chiarire “l’aiuto” o “gli aiuti” potrebbe essere importante, se non fondamentale, anche per accertare chi davvero ha ucciso Chiara Poggi. Chi è innocente e chi no.

Sottrarsi per Andrea Sempio, quindi, è sicuramente legittimo, ma è inopportuno e in quel “valutare la pericolosità” contenuto nel comunicato stampa della Procura c’è forse una volontà, seppur spietata, di farglielo capire. Sì, quel comunicato purtroppo è disumano da un lato, ma pure qualcosa di necessario per evitare che la narrazione resti nelle sole mani di chi grida all’accanimento giudiziario da dietro le legittime barricate del codice di procedura penale. Signori, la famosa partita a scacchi di cui avevamo già parlato, è appena cominciata e l’unica persona che potrebbe farla finire in fretta - sia se è l’assassino di Chiara Poggi, sia se non lo è – è Andrea Sempio. Anche perchè in quel comunicato, di cui oggi s'è parlato tanto, c'è una frase di cui forse s'è parlato troppo poco. Questa: "in particolare, è stato disposto che i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulat dalla difesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore dell'affidabilità scientifica". Lo scopo della consulenza disposta dalla Procura è "delineare il movente"? Non sarà che lo scopo del comunicato è "delineare il circostante"?