Delitto di Garlasco: Chi è Marta Casá Perricone, la criminalista che ha asfaltato Chiara Ingrosso con asfalto di pura seta

Il delitto di Garlasco ormai non è più un caso di cronaca nera, ma un ring sul quale gli esperti se le danno di santa ragione. L’ultimo caso è lo scontro che è andato in onda sulla trasmissione youtube Fanpage Confidential, condotta da Francesco Piccinini. Qui la giornalista Chiara Ingrosso, che in queste settimane è finita al centro di numerose polemiche per il suo scetticismo nei confronti della nuova inchiesta della procura di Pavia, si è scontrata con la dottoressa Marta Casà Perricone. “Signorina, adesso ti spiego… pardon… Marta adesso ti spiego”, il leitmotiv della Ingrosso, contro la povera Marta Casà, che ha subito con garbo ed eleganza il suo battesimo nel fuoco, incassando anche la solidarietà di Salvo Sottile che su X non ha usato mezzi termini nei confronti dell’ex collega a Far West Ingrosso, definendola addirittura spocchiosa e arrogante. La criminalista fondatrice del canale di cronaca nera Mente Criminale con garbo e precisione non si è scomposta ai toni altisonanti della collega e ha proseguito la sua analisi ai microfoni di Fanpage, asfaltando totalmente Chiara Ingrosso, con asfalto di seta. Ecco, ma chi è davvero questa Marta Casà Perricone?