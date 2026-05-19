Delitto di Garlasco: sicuri che l’allarme di casa Poggi funzionasse bene? C’è qualcosa che non torna negli orari (incrociandoli con la consulenza Dal Checco)

La premessa è lunga, ok. Ma era pure doverosa adesso che all’occhio, proprio incrociando quanto riportato nei vari documenti dell’epoca e di oggi, c’è balzato all’occhio un dato. Sia chiaro, siamo solo giornalisti e con alcuna competenza tecnica, quindi il dato che abbiamo notato lo proponiamo come un dubbio che magari qualcuno – anche in maniera semplice – potrà risolvere: c’è qualcosa che non torna nell’allarme di casa Poggi relativamente non solo a quel maledetto 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi è stata uccisa, ma anche ai giorni precedenti. A mostrarlo non è il già noto schema orario di attivazione e disattivazione di quell’allarme, ma sono i dati di navigazione del PC di Chiara Poggi, recentemente preso in esame anche da Paolo Dal Checco per l’ormai nota consulenza commissionata dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Da quei dati si scopre, ad esempio, che un utente (verosimilmente Marco Poggi visto che Chiara risultava al lavoro) ha utilizzato quel PC a partire dalle 11,22,58 e fino alle 13,30 circa del 26 luglio 2007. Niente di strano se non fosse che proprio in quell’orario - o, meglio, per parte di quell’orario – nella villetta di Via Pascoli risultava inserito l’allarme volumetrico. Insomma, o l’allarme volumetrico riguardava solo il piano inferiore (ma che senso avrebbe avuto?) o c'è un’anomalia ripetuta che magari è spiegabile, ma che ad oggi contrasta la normale logica di utilizzo dell'abitazione, e ruota attorno a una domanda banale: come si può stare al PC da dentro una casa se in quello stesso momento è attivo l'allarme che rileva ogni movimento?