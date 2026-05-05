Delitto di Garlasco: perché Andrea Sempio non ha cancellato tutto dal forum dei seduttori? Per 34280 Euro di motivi, ma…

Sette like. Sono pochi per un post su un forum con qualche migliaio di utenti, ma a volte in quei pochi c'è l'uno che conta. Italian Seduction Club, il forum di seduttori che quelli "bravi, ma che verificano al contrario degli avventati, conoscevano" (sì, è una frecciatina), potrebbe avere ancora qualcosa da dire. Così, mentre è ancora in corso la ricerca spasmodica dei post di Andrea S, che oggi sappiamo essere Andrea Sempio, e mentre i legali del trentottenne si affannano a smentire una affermazione che nessuno ha mai fatto (Chiara Poggi era la one itis), l'attenzione di noi di MOW, che siamo quelli che arrivano dopo e non verificano (sì, è ancora una frecciatina che inizia per Z e finisce per A), s'è concentrata su un solo post. E non è di Andrea S.
È, invece, del grande capo di quel forum: l'amministratore, giusto per dirla alla Fantozzi. Ecco, in quel post nell'estate del 2016 viene comunicata proprio dall'amministratore una novità: i post fatti in passato dagli utenti possono essere cancellati. Fino al 2016 non era stato possibile e già questa è una risposta alla domanda che molti si sono fatti: perché Andrea Sempio, che si è disfatto del pc e ha ripulito i suoi profili social, non ha cancellato anche i suoi deliranti scritti da quel forum? Non si poteva è la risposta che sicuramente hanno dato tutti. La risposta vera, però, è un'altra: costava troppo. Decisamente troppo: nel caso di Andrea Sempio sarebbe costato circa 34.500 Euro.
Nel post dell'amministratore, infatti, è chiaramente scritto che chiunque avrebbe voluto rimuovere contenuti prodotti nel passato ne avrebbe avuto la possibilità solo sborsando 10 Euro a post. Ecco, esattamente in quella comunicazione dell'amministratore ci sono sette like in totale. Sette like per migliaia di utenti iscritti. In quei sette like, però, c'è esattamente quello di Andrea S, come racconta anche nel video pubblicato questa mattina da Bugalalla. E la domanda che con la Buga condividiamo, a questo punto, è una: perché quel like? Andrea Sempio ha cercato di capire se e come far sparire le sue tracce? Evidentemente sì e c'è la possibilità – questa volta il condizionale è vero e non di maniera – che Andrea S abbia cancellato una sessantina di suoi contenuti.
Il conto fatto? Eccolo, ma prima dobbiamo dire grazie a Ivan – un lettore di MOW smanettone con l'informatica – che ci ha dato una mano preziosissima: i post che risultano di Andrea S dal contatore del forum sono 3428, i visitabili sono, però, 3362, 3305 reply a post di altri e 57 thread aperti direttamente da Andrea S. Insomma: ne mancano 66 all'appello. Potrebbero essere nascosti in sezioni riservate che sul forum risultano (una in particolare denominata Predator e per utenti elite), ma non sono accessibili senza forzare il sistema in maniera non legale, oppure potrebbero essere stati cancellati, visto che 660 Euro sono una cifra che si può anche accettare rispetto al corrispettivo di un SUV di fascia media. Sono stati fatti cancellare? Ecco, la risposta che ci piacerebbe sentire dalla difesa di Andrea Sempio è questa. Aspettiamo fiduciosi….