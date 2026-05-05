Delitto di Garlasco: perché Andrea Sempio non ha cancellato tutto dal forum dei seduttori? Per 34280 Euro di motivi, ma…

Sette like. Sono pochi per un post su un forum con qualche migliaio di utenti, ma a volte in quei pochi c'è l'uno che conta. Italian Seduction Club, il forum di seduttori che quelli "bravi, ma che verificano al contrario degli avventati, conoscevano" (sì, è una frecciatina), potrebbe avere ancora qualcosa da dire. Così, mentre è ancora in corso la ricerca spasmodica dei post di Andrea S, che oggi sappiamo essere Andrea Sempio, e mentre i legali del trentottenne si affannano a smentire una affermazione che nessuno ha mai fatto (Chiara Poggi era la one itis), l'attenzione di noi di MOW, che siamo quelli che arrivano dopo e non verificano (sì, è ancora una frecciatina che inizia per Z e finisce per A), s'è concentrata su un solo post. E non è di Andrea S.

È, invece, del grande capo di quel forum: l'amministratore, giusto per dirla alla Fantozzi. Ecco, in quel post nell'estate del 2016 viene comunicata proprio dall'amministratore una novità: i post fatti in passato dagli utenti possono essere cancellati. Fino al 2016 non era stato possibile e già questa è una risposta alla domanda che molti si sono fatti: perché Andrea Sempio, che si è disfatto del pc e ha ripulito i suoi profili social, non ha cancellato anche i suoi deliranti scritti da quel forum? Non si poteva è la risposta che sicuramente hanno dato tutti. La risposta vera, però, è un'altra: costava troppo. Decisamente troppo: nel caso di Andrea Sempio sarebbe costato circa 34.500 Euro.