Delitto di Garlasco: non si parlava più delle Cappa? Tranquilli, c’hanno pensato le Cappa (come nel 2007) tra richieste d’atti, querele, esposti e ipotesi di depistaggi

Il livello dello scontro, infatti, s’è alzato ulteriormente oggi, questa volta per mano della sola Stefania Cappa (se le indiscrezioni saranno confermate). Una denuncia finita sul tavolo del pubblico ministero milanese Antonio Pansa, che ipotizza scenari da spy-story: diffamazione aggravata e reati procedibili d'ufficio che i legali riassumono nella suggestiva formula di "associazione a delinquere finalizzata alla istigazione alla diffamazione". Una vera e propria "macchina del fango", si sosterrebbe, orchestrata per tenere in vita il sospetto del loro coinvolgimento. I destinatari? Per ora sarebbero tre: l’ex maresciallo dei Carabinieri Francesco Marchetto, l’inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe, e l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi che proprio in questi mesi tenta la carta della revisione del processo. Agli atti sarebbero stati allegati i risultati di un'attività investigativa commissionata lo scorso autunno a un'agenzia privata, mirata a radiografare le mosse del pool di Stasi, insieme a chicche da intelligence domestica: le trascrizioni di conversazioni registrate di nascosto. Un faldone che l’avvocato Antonio Marino, legale delle Cappa, definisce(all’Ansa) necessario per rispondere a una "martellante campagna denigratoria".

Nella storia piena di storie del delitto di Garlasco, però, ogni fango ne ha chiamato altro e c’è il serio sospetto che nell'iperattività legale che sembra (ma sembra) voler avere l’urgenza di spegnere l’incendio mediatico, si sia finiti con l'agitare così freneticamente le braccia da alimentare l'ossigeno delle braci. E viene un dubbio. E speriamo non sia un dubbio da ennesima querela: non sarà che l’unica reale spinta sia il terrore del silenzio; il disperato bisogno di ribadire ragioni e distanze proprio nel momento esatto in cui il sipario della cronaca stava, finalmente e giustamente, per calare su un cognome fin troppo pronunciato fin qui? Fatecelo dire fin dove possiamo dirlo, parafrasando (mutuandoli un po') i Litfiba: l’esposto vero deve ancora ancora cominciare.