Delitto di Garlasco: ok, ma chi è lo zio ricchissimo di cui Andrea S. parla nei "Sempio-files"? Tutto porta a un nome (e a una storia da raccontare)

Aschei, come ci ha raccontato lo scorso dicembre, prima viene ostacolato dall’Agenzia delle dogane di Pavia per difformità delle merci, poi finisce in una girandola giudiziaria che dal 2008 al 2019 lo vede soggetto di più di una ventina di accuse, dall’associazione mafiosa al traffico internazionale di cocaina e di elicotteri con l’Iran nell’Operazione Lex della Dda di Reggio Calabria. Tutte queste accuse poi sono decadute e spiegare nuovamente la sua storia in cui c’entrano pure personaggi vicini ai servizi segreti sarebbe complicato, ma rimandiamo ai nostri precedenti articoli a proposito e alla lunga intervista pubblicata qui su MOW. Ad oggi Fabio Aschei ha dovuto cedere al Tribunale fallimentare di Pavia la sua casa in centro a Voghera per un esiguo debito di 20mila euro residuo in tutta la sua vicenda giudiziaria. L’accusa di contrabbando mossa dall’Agenzia delle dogane nei confronti dei prodotti della sua Europea Spa fu il principio del suo fallimento e fu possibile anche alle analisi condotte dalla Asl di Pavia, allora presieduta proprio da Carlo Chiriaco che, come spiegato poco fa, venne poi condannato per associazione mafiosa. I collegamenti con le inchieste sul Sistema Pavia e il caso di Garlasco, poi, li ritroviamo con alcuni personaggi che ritornano anche nel caso Aschei. La sorella del sindaco di Voghera Paola Garlaschelli è Daniela Garlaschelli, magistrato a Pavia che ha accettato e sentenziato il patteggiamento del fratello di Fabio, Giulio Aschei, per bancarotta fraudolenta della sua società. Daniela Garlaschelli è il Gup del filone primo dell’inchiesta Clean. Il Pm Pietro Paolo Mazza, accusò il dottor Gamabadoro, funzionario dell’Agenzia delle Dogane di Pavia preposto al controllo dell’attività industriale di Fabio Aschei di fornirgli informazioni riguardanti le disposizioni del Ministero delle Finanze nei confronti della sua società. Aschei, però, scagionò Gambadoro perché in verità le informazioni che riceveva provenivano dal suo ufficio di spedizione a Genova con cui operava direttamente. Il Pm Mazza è attualmente indagato nel filone II di Clean per corruzione e peculato, collegato a presunte irregolarità nelle spese dell’ex procuratore Mario Venditti, anch’egli indagato nel filone III dell’inchiesta Clean, principalmente per corruzione in atti giudiziari e peculato. Mario Venditti era procuratore capo a Pavia all’epoca dei procedimenti nei confronti di Fabio Aschei. Oggi Venditti è assistito dall’avvocato Domenico Aiello, che difende anche Alfonso Signorini e Angelo Ciocca, l’europarlamentare della Lega che 17 anni fa incontrava il boss Pino Neri e che oggi è indagato dalla procura di Pavia - nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa - per istigazione alla corruzione, corruzione e falsità ideologica. Il tempo è galantuomo, ma non troppo, perché Fabio Aschei ad ogni modo ha perso tutto, mentre Garlasco e la Lomellina continuano ad essere una sorta di triangolo delle Bermuda della massoneria. Come racconta l’Espresso in un interessante approfondimento, nel pavese fonti ufficiali del Grande Oriente d’Italia individuano 10 logge massoniche, più altre obbedienze come la Gran Loggia d’Italia degli Alam, l’Ordine Massonico Tradizionale italiano.