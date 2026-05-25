Delitto di Garlasco: Previderè, ignoto2 e un verbale "strano". Sì, c’entrano (anche) le 7 domande di Alessandro De Giuseppe e Le Iene

Chi è Ignoto2 è anche una delle 7 domande che domani sera proveranno a sollevare Alessandro De Giuseppe e Le Iene nella puntata di Inside che sarà interamente dedicata al caso. Perché è vero che l’indagine su Andrea Sempio è praticamente chiusa, così come è vera che il percorso verso la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi è già avviato. Ma le zone d’ombra – al di là della gran confusione che c’è intorno, del circo mediatico e del “benvenuti a querelandia” – restano diverse e meritano, a questo punto, che si faccia definitivamente luce. E le altre sei domande? Eccole: chi ha mangiato i due vasetti di Fruttolo trovati nella spazzatura la mattina del delitto? Di chi erano i due cucchiaini nel lavello? Chi ha fumato lasciando la cenere e non i mozziconi? Perché solo oggi, dopo 19 anni, si parla dei video privati di Chiara e Alberto? Perché nessuno ne ha parlato prima? Chi è davvero il “piccione2”?