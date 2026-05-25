Lo Stato festeggia 80 anni di Repubblica facendo propaganda con Checco Zalone e Claudio Bisio, ma l’Italia è un Paese che sta sprofondando nell’abisso

Claudio Bisio e Checco Zalone. Questa è l'idea dello Stato per festeggiare la Repubblica Italiana. Il 2 giugno prossimo saranno 80 anni da quel famoso Referendum e lo Stato ha pensato di imbastire una sorta di festa permanente e di chiamare una serie di artisti e personaggi pop per fare quella che è a tutti gli effetti propaganda a bassa intensità, un po’ l’equivalente dell’educazione civica a scuola. In sostanza lo Stato lavora come un’agenzia di comunicazione, sceglie dei talent, persone che possano bucare lo schermo e avvicinare il pubblico, e poi fanno dire loro delle cose totalmente deboli, molli, inutili, pura pubblicità a favore dello Stato. Ma questo è esattamente il contrario di quello che avrebbe dovuto insegnarci vivere in una repubblica democratica. Perché, parliamoci chiaro, 80 anni non sono solo un bell'anniversario, si tratta anche un momento per fare dei bilanci.