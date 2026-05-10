Delitto di Garlasco: Cassese indagato e un altro (inquietante) appunto? Le mani nella spazzatura gettata in fretta da Andrea Sempio metafora perfetta di tutta questa storia

La notizia di oggi è che Gennaro Cassese, il colonnello dell’Arma famoso per il suo Italiano e “le cappellate”, è indagato per false dichiarazioni al pm. In verità lo è da molti mesi, dal giorno stesso in cui è stato ascoltato dai pm e con notifica immediata, ma si è saputo solo in queste ore. Il motivo? La sit del tempo, ottobre 2008, di Andrea Sempio, l’ambulanza chiamata, il verbale non sospeso e il ritorno a “prendere lo scontrino”. I magistrati, quando lo hanno ascoltato, sono dovuti persino arrivare a chiedergli se avesse un qualche “deficit cognitivo o problema di memoria”. C’è, poi, tutta la questione degli audio che si sono rivelati prove per altri (come racconta Buga), ci sono le intercettazioni a casa Poggi con i riferimenti ai presunti amanti dell’avvocato Bocellari (e anche questo, seppur sibillinamente, su MOW l’avevamo anticipato a marzo) e c’è l’evidenza di tentativi di trappoloni per Napoleone (di cui avevamo parlato già a dicembre). Significa che adesso dell’omicidio di Chiara Poggi importerà più niente a nessuno e che ci si concentrerà sul marcio intorno? No. Ma, oggettivamente, “chi ha ucciso davvero Chiara” diventerà una domanda in mezzo a un mare di altre domande a cui si dovrà dare una risposta. Quindi lo diciamo in maniera molto fredda e cinica: se c’è abbastanza per la revisione di Alberto Stasi, se c’è abbastanza per rinviare a giudizio Andrea Sempio, forse non c’è abbastanza per superare il ragionevole dubbio in un processo nei confronti dell’oggi trentottenne ex commesso di Garlasco. Su un punto, l’avvocato Lovati ha sempre avuto ragione: si va nella direzione della giustizia per i vivi.