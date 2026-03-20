Delitto di Garlasco: oh, ma state bene? Se si guarda con chi (non) va a letto la Bocellari e chi (non) paga chi, allora vale proprio tutto

Sì, c’è la Procura di Pavia che giustamente tace. Indaga nel silenzio, con una sobrietà monastica che quasi offende la fame bulimica dei narratori. Ma il vuoto, in psicologia sociale, non resta mai tale: viene riempito. In assenza di carne fresca, i lupi iniziano a sbranarsi tra loro. Si tirano fuori vecchie carte, si azzardano ipotesi, si va a caccia di indiscrezioni come al mercato del pesce. Sia inteso, non è la solita tiritera contro gli Youtuber — da cui anche molti giornalisti (è successo anche ieri sera con le immagini trovate da Bugalalla) attingono senza neanche citarli — ma un "fermi tutti" necessario. Avete mai sentito parlare di "effetto verità illusoria"? Ciò che circola e si sedimenta nella conversazione pubblica finisce per assumere il peso improprio del fatto compiuto, soprattutto se arriva da persone che hanno un titolo o un ruolo.

Prendiamo l’ultimo, inqualificabile, episodio che coinvolge l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi. Una professionista finita nel tritacarne per voci infami: avrebbe un amante tra i Carabinieri di via Moscova. Chiaro il meccanismo perverso? È la riduzione della competenza a trombate. Si insinua che la strategia difensiva passi per le lenzuola, che l’accesso alle informazioni sia il frutto di un talamo condiviso. Una volgarità che scavalca il diritto. E pure l’essere ancora minimamente civili. La Bocellari, ospite di un Milo Infante al quale va riconosciuta una maestosità professionale rara, ha dovuto smentire l'ovvio. Ha chiarito di non avere social, ma che è comunque venuta a sapere. Procederà nelle sedi opportune, e fa bene: perché qui il passaggio dalla critica all’integrità della professionista è diventato brutale. Brutale anche perché poi, per quelli che cercano visibilità, diventa a sua volta legittimo andare a guardare con chi era sposato quel magistrato o chi è la sorella di quell’altro magistrato. E così via in un gioco al massacro al grido di “ormai vale tutto”.