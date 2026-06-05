Delitto di Garlasco: i 50000 Euro di Fabrizio Corona e le anticipazioni? Sull’intervista di Marco Poggi a Quarto Grado ci sono solo due cose da dire (e una domanda da fare)

Poi, per carità, possiamo dire di tutto su come quell’intervista sia arrivata, sul perché sia stata concessa e per quale motivo proprio al programma di Gianluigi Nuzzi, ma andrebbe fatto comunque dopo l’affermazione di un dato di fatto: quell’intervista è già una notizia e chapeau! Punto. E, ancora meglio, dopo aver ascoltato una intervista che comunque deve ancora andare in onda e su cui, domande concordate o meno, ambiente strutturato o meno, nessuno può ancora sapere nulla se non dalle pochissime anticipazioni mostrate dalla stessa trasmissione televisiva.

L’altra cosa da dizer, eventualmente, è che il giornalismo deve cominciare a farsi domande prima ancora di piangersi addosso. Perché, al di là dell’intervista di Marco Poggi, quanto emerso dal caso Garlasco è agghiacciante rispetto a un modo di intendere la professione. E rispetto al prestarsi a quel modo che se ormai valesse tutto davvero. Basta ascoltare anche alcune intercettazioni che stanno circolando in queste ore, soprattutto tra Giuseppe Poggi e un giornalista di Mediaset o tra l’avvocato Angela Taccia, una giornalista RAI e la cugina di Andrea Sempio, per rendersi conto che chi chiede esami di coscienza a destra e sinistra dovrebbe fermarsi e farselo. O basta anche leggere i commenti ai vari articoli sui social per capire che ormai c’è qualcosa a cui ci siamo arresi tutti: bisogna essere ultras prima che narratori di ciò che vedono.