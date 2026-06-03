Delitto di Garlasco: quindi Stefania Cappa sapeva di Brucagin quando solo Le Iene e la Procura sapevano? E su Chiesa Soprani…

Uno su tutti fa riferimento proprio a Stefania Cappa e al fatto che potesse conoscere l’identità del “super testimone” scovato da Le Iene già prima che l’ormai famoso servizio di Alessandro De Giuseppe andasse in onda e quando ancora era “sequestrato” dalla stessa Procura della Repubblica di Pavia. Il supertestimone, ormai lo sappiamo, era Gianni Bruscagin, di cui, come noto, si parla anche nell’ipotesi di presunto depistaggio messo in piedi dallo stesso legale di Alberto Stasi e dalle Iene. Quel nome, però, è venuto fuori solo dopo la messa in onda del servizio, anche se c’è stato chi ha cercato di arrivarci prima. “In relazione alla vicenda Bruscagin, Stefania Cappa si è mossa per capire chi fosse il famoso testimone – scrivono i Carabinieri nella richiesta di proroga delle intercettazioni di aprile 2025 – e ora sta cercando di comprendere chi sia e cosa faccia nella vita. Chiede dunque ad un suo amico di nome Jhonny di effettuare i necessari accertamenti sul suo conto”.

Al nome di Gianni Bruscagin, quindi, Stefania Cappa potrebbe essere risalita già prima che diventasse di dominio pubblico. Ma perché tanto interesse? Probabilmente per una tutela preventiva, visto che comunque la cugina di Chiara Poggi, così come sue sorella, non è mai stata indagata e non lo è. Ma quel voler sapere avrebbe anche ulteriormente insospettito i carabinieri, anche perché fa il paio con l’ormai vecchissima affermazione secondo cui “Ermanno Cappa sapeva della deposizione di Marco Demontis Muschitta praticamente in diretta”. Tanto che i carabinieri scrivono ancora: “Al di là della veridicità o meno delle dichiarazioni di Bruscagin, ciò che sorprende è che tale soggetto, come noto, è effettivamente il soggetto indicato come supertestimone dalla trasmissione televisiva la cui intervista è stata sequestrata e mai andata in onda. Le sue dichiarazioni, ancora al vigilio, sono tuttora coperte dal segreto istruttorio e non si comprende quindi come possa Stefania Cappa essere venuta a conoscenza di tali aspetti”.